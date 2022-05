Elye Wahi, il baby bomber del Montpellier con numeri da record

Il giovane con i numeri migliori dei 5 campionati top europei del 2021/2022? Di certo, un predestinato. Le prestazioni di Elye Wahi col Montpellier non sono passate inosservate. Il 19enne attaccante ha tutto per diventare presto un volto noto.

Non solo Wahi è il giocatore più giovane nella storia del Montpellier a raggiungere la doppia cifra in una sola stagione, ma è anche il terzo giocatore più giovane a segnare il decimo gol in Ligue 1, dietro solo a Kylian Mbappe e Ousmane Dembele e davanti a Thierry Henry.

Non sorprende che il Montpellier si sia mosso rapidamente per blindare il suo gioiello rinnovandogli il contratto a marzo, ma non passerà molto per vedere i top club francesi ed esteri pronti a dargli la caccia.

Nato a Courcouronnes, periferia Sud di Parigi, Wahi ha mosso i primi passi nel calcio al Suresnes, stesso club in cui ha giocato N'Golo Kante durante l'adolescenza. Wahi a 7 anni è approdato all'Hauts-de-Seine e presto si è capito che ci si trovava davanti ad un bomber rivelazione.

"Era due o tre anni avanti rispetto ai suoi coetanei in termini di ciò che poteva fare - spiega Pierre Ville, ex presidente del club di Suresnes, a GOAL - Li ha rapidamente surclassati".

"Durante un torneo che abbiamo organizzato, l'ho visto segnare con un tiro al volo con la palla che spioveva dall'alto, tipo Zidane nella finale di Champions del 2002: ma Wahi aveva solo 11 anni!".

Il calcio era tutto per Wahi, anche se a volte c'erano preoccupazioni riguardo alla sua istruzione.

"Non era una questione di intelligenza, ma la scuola per lui era dura - ricorda Ville - Giocava sempre a pallone, il calcio occupava la sua mente. Amava soprattutto le partite".

All'età di 13 anni, le accademie professionistiche stavano iniziando a notare il talento di Wahi e lui decise di andare al Caen - guarda caso, un'altra delle ex squadre di Kante - all'età di 13 anni.

La decisione di trasferirsi in Normandia è stata, in parte, per rimanere a una distanza accettabile in auto dalla casa che condivideva con sua madre e sua sorella, entrando a far parte di un settore giovanile rinomato per lanciare i suoi talenti in prima squadra.

Nonostante avesse segnato ben 89 goal in una sola stagione con l'Under 15 del club, per Wahi la grande chance non è arrivata. Nell'estate del 2018 ha lasciato il Caen per motivi non legati al calcio, tornando nella periferia di Parigi e restando senza squadra.

Ha ricevuto alcune offerte dall'Inghilterra, ma in quel momento ha scelto il Montpellier, dove avrebbe ritrovato l'ex direttore dell'Academy del Caen, Francis De Taddeo, fresco di nomina nella nuova squadra con un incarico simile.

"È un giocatore potente, atletico e veloce con una serie di abilità nel dribbling che lo rendono imprevedibile - ha detto De Taddeo - solo lui sa cosa farà dopo", ha detto De Taddeo a 'France Bleu'. I tifosi del Montpellier sono stati in grado di testimoniarlo fin da quando ha fatto il suo debutto in prima squadra contro il Metz nel dicembre 2020.

Sebbene la sua seconda presenza in Ligue 1 sia arrivata solo un mese più tardi contro il Monaco, Wahi in quell'occasione ha trovato anche il goal, che lo ha reso il secondo marcatore più giovane nella storia del Montpellier.

Prima della fine della stagione ha segnato altre 2 reti, giocando spesso da subentrato per le scelte dell'allenatore Michel Der Zakarian.

Lo 'status' è rimasto tale anche nei primi mesi dall'arrivo in panchina di Olivier Dall'Oglio, sostituto di Der Zakarian dall'estate 2021, ma dopo aver segnato solo un goal nei primi quattro mesi della stagione, Wahi è esploso da dicembre, giocando regolarmente titolare.

Nella sua carriera in Ligue 1, finora, ha segnato una media di un goal ogni 177 minuti: pochi i giocatori della sua età che possono vantare una media realizzativa a partita così alta.

Fuori dal prato verde, Wahi si è integrato bene col resto dei compagni del Montpellier ed è stato votato come il miglior cantante della rosa dopo aver eseguito la propria versione di "Premier Gaou" di Magic System una volta promosso in prima squadra.

"Elye è appassionato di musica - ha rivelato un suo caro amico a GOAL - Gli piace andare ai concerti e canta anche abbastanza bene. A volte va in studio a cantare, è il suo hobby".

Nonostante i suoi interessi fuori dal campo, ciò che rimane più importante per Wahi ora è continuare a dispensare note in campo e continuare a crescere. Se sarà in grado di farlo, il resto del mondo imparerà molto presto il suo nome.

