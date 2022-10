Chiellini vince "El Trafico" contro Douglas Costa e Caceres: il Los Angeles è in finale di Conference

L'ex capitano della Juventus ha battuto i Galaxy dei suoi compagni in bianconero: nell'ultimo atto sfiderà una tra Dallas e Austin.

Il Banc of California Stadium impazzisce, quando Arango scarica il destro in rete da posizione ravvicinata, e lo fa per tanti motivi: in primis perché vincere il "Trafico" contro i rivali, il Los Angeles Galaxy, vale più di un semplice successo. Poi perché quello andata in scena nella notte in MLS non è un semplice Derby.

Per il Los Angeles FC è stata anche l'occasione di confermare le premesse e le ambizioni di una stagione intera, culminate con la qualificazione in finale di Western Conference. L'anticamera alla finale di MLS, per intenderci.

Non è mancato lo spettacolo, comunque, nel 3-2 finale: passato in vantaggio con Bouanga (con tanto di capriola), il LA è stato raggiunto poco prima dell'intervallo da Grandsir.

Bouanga ancora protagonista all'80', quando conclude da due passi dopo una dormita della difesa dei Galaxy: sembra finita, e invece 5 minuti più tardi arriva il pari con un destro a giro imprendibile firmato Joveljic.

"El Trafico", però, riserva sorprese fino all'ultimo istante: al 93', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Bond respinge corto favorendo il tap-in di Arango. Los Angeles è in finale, con tanto di Gareth Bale zuppo a fine partita e improvvisato "capo ultrà", con un megafono in mano.

E' stata, però, anche la sfida tra Giorgio Chiellini, entrato nel recupero, e i suoi ex compagni di squadra alla Juventus Douglas Costa (autore di una gara non fantastica) e Martin Caceres.

Los Angeles FC che in finale di Conference sfiderà una tra Dallas e Austin: in caso di ulteriore successo accederà alla finale di MLS che assegna il titolo (in Eastern Conference se la contendono Philadelphia, New York City e Montreal).