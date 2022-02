'El Tigre' é tornato: Falcao protagonista con il Rayo Vallecano

In questa stagione la Liga ha ritrovato un suo vecchio protagonista, che per anni ha letteralmente incendiato le aree di rigore avversarie. Si tratta di Radamel Falcao, giocatore dalla carriera a dir poco altalenante che sta tentando l'ennesima resurrezione nelle file del Rayo Vallecano.

Questo matrimonio tutt'altro che scontato, tra il centravanti colombiano e la formazione madrilena neopromossa in Liga, è avvenuto in estate. Falcao, reduce da un'esperienza non esaltante con il Galatasaray, cercava un ambiente che lo accendesse come ai tempi in cui giocava con le maglie di River Plate, Porto e Atletico Madrid.

La scintilla con la gente del Rayo è scoccata subito, come dimostra la calda accoglienza ricevuta nel giorno del suo arrivo. Evidentemente, i tifosi biancorossi hanno visto nel colombiano il giocatore che avrebbe potuto trascinare la squadra all'obiettivo di mantenere la categoria.

Falcao non ci ha messo molto a ripagare tale affetto, come dimostra il suo impatto folgorante dal punto di vista realizzativo. All'esordio contro il Getafe ha segnato il goal del definitivo 3-0, per poi decidere la successiva sfida contro l'Athletic Bilbao e timbrare il tabellino contro il Cadice per la terza gara consecutiva.

'El Tigre' è dunque tornato a ruggire come nei primi anni della sua carriera, quando era considerato da molti il numero 9 più forte del mondo. Un'ascesa poi frenata da continui problemi fisici e da qualche esperienza poco fortunata (soprattutto in Premier League, con le maglie di Manchester United e Chelsea).

Le prime tre partite di Falcao con il Rayo sono state ottime, ma non sono minimamente paragonabili a quanto è avvenuto il 27 ottobre 2021. Al 'Campo de Fútbol de Vallecas' è arrivato il Barcellona, che con i biancorossi aveva una striscia aperta di ben 14 vittorie consecutive.

La fine dell'incubo blaugrana per il Rayo porta la firma del 'Tigre', autore del goal della vittoria al 30' del primo tempo. Un sigillo che ha fatto entrare ancora di più il colombiano nel cuore dei tifosi madrileni e che ha certificato come Falcao abbia ancora qualcosa da dire nel calcio che conta.

Naturalmente non ha più la brillantezza dei suoi anni d'oro, ma può certamente dare una grossa mano al Rayo per l'obiettivo salvezza. O forse di più, visto che l'Europa ad oggi dista solo 4 punti e per tanto tempo la squadra è rimasta a ridosso della zona Champions League ed è anche in semifinale di Coppa del Re. D'altronde sognare, col Tigre, si può. Specialmente a Vallecas.