Eintracht Francoforte-Bayern Monaco 1-6: tornado bavarese all'esordio

Larga vittoria del Bayern nel primo match del campionato tedesco, Eintracht battuto per 6-1: cinque reti nel primo tempo, De Ligt in campo nel finale.

Tutto troppo facile per il Bayern Monaco di Nagelsmann nella gara che ha inaugurato la Bundesliga 2022/2023. A Francoforte, contro l'Eintracht Campione dell'Europa League, i bavaresi hanno chiuso il primo tempo in vantaggio di cinque reti, battendo i padroni di casa agevolmente per 6 a 1.

Senza De Ligt, nuovamente in panchina dopo la Supercoppa Europea, Nagelsmann ha puntato su Upamecano in difesa, con Sabitzer a centrocampo. Gnabry e Manè a guidare l'attacco. Dall'altra parte Borré come prima punta, con Knauff esterno al pari di Kostic.

Bayern sul velluto già dopo cinque minuti con la punizione di Kimmich dalla distanza, abile a battere a sorpresa Trapp, in ritardo sulla battuta. Pavard e Mané hanno chiuso con un tris la prima mezzora, rispettivamente con una botta di destro da centro area e con un colpo di testa.

Difesa dell'Eintracht in grande difficoltà, con il sistema di gioco del Bayern perfetto nel creare superiorità numerica costante e con uomini sempre diversi davanti a Trapp: Musiala prima e Gnabry allargano il risultato fino al pokerissimo con cui si chiude la prima frazione.

Glasner a inizio ripresa cambia in vista della Supercoppa Europea contro il Real Madrid prevista il 10 agosto: testa dei giocatori dell'Eintracht sulla sfida contro i Blancos che può valere un nuovo trofeo.

Anche il Bayern nella seconda frazione rallenta il gioco forte del largo vantaggio, subendo al 64' la rete del neo-entrato Kolo Muani: troppo poco per rischiare clamorose rimonte. 6-1 finale, con De Ligt in campo per gli ultimi dieci minuti di gara e la doppietta di Musiala a chiudere la goleada.

IL TABELLINO

EINTRACHT FRANCOFORTE-BAYERN MONACO 1-6

MARCATORI: 5' Kimmich (E), 10' Pavard (E), 29' Mané (E), 35' Musiala (E), 43' Gnabry (B), 64' Kolo Muani (E), 83' Musiala (B)

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta (82' Hasebe), Ndicka; Knauff, Rode (46' Jakic), Sow, Kostic (71' Alidou); Lindstrøm (46' Lenz), Gotze; Borré (46' Kolo Muani).

BAYERN (4-2-2-2): Neuer; Pavard (82' Mazraoui), Upamecano, Hernandez (82' De Ligt), Davies; Sabitzer (57' Gravenberch), Kimmich; Müller (65' Tel), Musiala; Gnabry (66' Sané), Mané.