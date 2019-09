Eintracht-Dortmund, André Silva si sblocca: primo goal in Bundesliga

Alla terza con l'Eintracht, sempre da titolare, André Silva ha trovato il suo primo goal. Contro un avversario di lusso: il Borussia Dortmund.

Le difficoltà con il sembrano già un lontano ricordo. André Silva ci ha messo soltanto tre partite a trovare la prima rete con la maglia dell' Francoforte, arrivata contro il .

L'attaccante portoghese è riuscito a sbloccarsi alla terza presenza con le 'Adler', giocate tutte da titolare. Non ce l'ha fatta né contro l' né contro l' , partite entrambe perse dalla sua squadra.

Contro il Dortmund ha invece trovato il suo primo goal, a ridosso dell'intervallo. Un rigore in movimento con il destro, sotto l'incrocio, su assist di Djibril Sow dalla destra. Alla prima in casa, alla Commerzbank-Arena, la seconda in assoluto in .

Con il Milan ha dovuto attendere la 17ª presenza in per poter festeggiare la prima rete. Aveva invece segnato alla terza in assoluto nei preliminari di contro lo Shkendija.