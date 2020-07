Eduardo Quaresma: la nuova stella difensiva dello Sporting, sul radar dello United

Dopo la ripresa del campionato portoghese, Eduardo Quaresma è stato promosso in prima squadra ed ha brillato nella difesa dello Sporting.

Il ritorno del calcio dopo il periodo di lockdown ha regalato una possibilità a tanti giovanissimi nei maggiori campionati europei.

Mason Greenwood, Bukayo Saka e Curtis Jones hanno continuato la loro crescita in Premier League, mentre Jamal Musiala col è stato il più giovane a debuttare in e Florian Wirtz del è diventato il più giovane marcatore nella storia del campionato tedesco.

Luka Romero è entrato nella storia debuttando a soli 15 anni in col Maiorca, ma nessun club ha puntato sui giovani come lo CP.

Altre squadre

Guidato in panchina da Ruben Amorim, subentrato a marzo dopo aver fatto benissimo col Braga, lo Sporting ha fatto debuttare ben quattro giovani da quando il calcio è ripartito anche in .

Il diciottenne terzino Nuno Mendes è ormai un punto fermo dopo essere diventato il più giovane titolare dai tempi di Cristiano Ronaldo, mentre i due attaccanti Joelson Fernandes e Tiago Tomas si sono visti in panchina. Il ragazzo che ha attirato maggiormente l'attenzione però è il difensore Eduardo Quaresma.

A soli diciotto anni, infatti, in un mese e mezzo è diventato un uomo chiave dello Sporting. Cosa che ovviamente ha risvegliato l'interesse dei più grandi club europei. , , , , e sono già stati accostati a Eduardo Quaresma

Lontano parente del leggendario Zico, Quaresma ha iniziato a giocare all'età di tre anni col G.D. Fabril nel distretto di Setubal in Portogallo.

Lui ha firmato poi per lo Sporting sei anni dopo. Di lui ha colpito subito sia il suo talento che la sua innata leadership. E' stato invitato a far parte della prima squadra dello Sporting durante la pre-stagione in vista dell'annata 2019-2020.

Le sue prestazioni in questa fase gli sono valse la stabilità nella formazione Under 23, con cui ha giocato regolarmente fino alla sosta forzata del campionato dovuta alla pandemia da coronavirus.

L'arrivo di Amorin, tuttavia, ha cambiato le cose. L'ex centrocampista del Portogallo ama giocare con la difesa a tre ed ha creduto fin da subito che Quaresma fosse l'uomo giusto per occupare il ruolo di centro-destra.

Possiede un'ottima velocità ed ha una capacità da vero maestro nel comandare la difesa, oltre che nel far partire l'azione da dietro palla al piede.

L'articolo prosegue qui sotto

Lo Sporting si augura che almeno per la prossima stagione Quaresma possa restare tra i biancoverdi. Hanno già rifiutato un'offerta del lo scorso maggio, ed hanno fatto firmare in fretta e furia il rinnovo contrattuale al ragazzo, fino al 2025.

Il patto include anche una clausola rescissoria da 45 milioni di euro.

"Questo rinnovo dimostra solo che il club crede in me e che io credo nel club. Resteremo insieme per qualche altro anno".

Cosa voglia dire nello specifico "per qualche altro anno" lo scopriremo solo con il tempo, ma sembra solo una questione di tempo prima che il giovane difensore portoghese spicchi il volo verso altri lidi.