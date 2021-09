Decisivo in finale a Euro 2016: Eder giocherà in Arabia Saudita

Eroe per caso del Portogallo, Eder non ha avuto una carriera sfavillante: dopo la Russia arriva l'Al Raed.

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo vince gli Europei, nell'estate del 2016. Tutti i titoli per CR7, per forza di cose. A decidere la finale, dopo l'infortunio del compagno, è però Eder, un ragazzo che ha vissuto la notte calcistica più bella della sua vita prima di non confermare le attese.

Eder, classe 1987, giocava nel Lille al momento del trionfo continentale. Dopo la vittoria degli Europei e il proprio nome immediatamente virale in tutto il mondo, non ha però avuto una carriera d'elite: prima la Lokomotiv Mosca, ora l'Al Raed.

Lasciato il club russo, da svincolato, Eder ha infatti scelto di continuare la sua carriera nel massimo campionato d'Arabia Saudita. Nell'ultima stagione ha giocato appena nove gare con il club moscovita, in un calando sempre più pressante.

Nell'Al Raed, Eder giocherà con altri stranieri come Iago Herrerin, Christian Atsu, Renê Santos e Eduardo. Allenata dallo spagnolo Pablo Machin, la squadra è partita benissimo con tre vittorie e un pareggio nelle prime cinque sfide.

Nonostante si sia perso, o per meglio dire abbia ottenuto una sola grande soddisfazione in carriera, l'esperienza da calciatore europeo potrà certamente aiutare l'Al Raed per i propri obiettivi. E d'altra parte, far vivere nuove emozioni allo stesso Eder, con Euro 2016 in mente ma il desiderio di allontanarlo nel presente.