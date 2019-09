ECA, Agnelli confermato presidente: Zhang membro del comitato esecutivo

Andrea Agnelli è stato confermato questa mattina presidente dell'ECA. Il presidente dell'Inter Steven Zhang entra nel comitato esecutivo.

Andrea Agnelli è stato confermato presidente dell'ECA per il secondo mandato consecutivo. Dopo aver preso il posto di Rummenigge, il numero uno della è stato rieletto a capo dell'associazione dei club europei.

I suoi vice presidenti sono Edwin van der Sar, CEO dell' , Pedro López Jiménez, vicepresidente del , il patron del Legia Varsavia Dariusz Mioduski e Aki Riihilahti, ceo dell’HJK Helsinki.

The ECA Executive Board for the 2019-23 ECA Membership Cycle #ECAGeneralAssembly pic.twitter.com/uH7gSLaFJH — ECA (@ECAEurope) September 10, 2019

Agnelli non è l'unico presidente di che ha un ruolo nell'ECA: nel comitato esecutivo c'è infatti anche Steven Zhang, presidente dell' , al fianco di altri nomi celebri come Nasser Al-Khelaifi, numero uno del , Ed Woodward del , il presidente del Aulas e Bartomeu del .

Non risulta invece nell'elenco Aurelio de Laurentiis, il quale ha spiegato a 'Sky Sport' di non aver mai ambito a un posto nel comitato esecutivo per andare a sfidare una persona che stima come il numero uno nerazzurro.