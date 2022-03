Ebosele all'Udinese: ufficiale il primo acquisto del calciomercato bianconero

Il calciomercato inizierà ufficialmente solamente tra tre mesi, ma intanto i primi colpi cominciano a spuntare. E' l'Udinese a battere un colpo già a marzo in vista della prossima stagione, confermando l'arrivo in bianconero per il 2022/2023 di Festy Ebosele, che si unirà alla formazione di Cioffi in estate.

L'Udinese ha confermato nella serata di lunedì 21 marzo l'arrivo in bianconero di Ebosele nei prossimi mesi. Un affare per cui mancava solo l'ufficialià, visto il lavoro della formazione friulana nelle ultime settimane. Esterno irlandese, lascerà il Derby County allenato da Wayne Rooney.

"Forza fisica, tecnica e tanta corsa per le fasce dell’Udinese: Festy Ebosele è un nuovo giocatore bianconero. L’esterno irlandese arriverà a partire da luglio ed ha siglato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027. Ebosele è un giovane di grandi prospettive che, però, ha già alle spalle stagioni da protagonista in Inghilterra con la maglia del Derby County ed è il primo tassello che andrà a rinforzare l’Udinese in vista della stagione 2022/2023".

Chi è Ebosele? Si tratta di un 19enne irlandese, nato nel 2002 e che si sta mettendo in mostra con la Nazionale Under 21 del proprio paese, ma soprattutto in Championship, la seconda serie inglese in cui in stagione ha messo insieme trenta presenze e due reti.

Capace di giocare sia a sinistra che a destra, come terzino o esterno di centrocampo e all'occorrenza come ala, dà il suo meglio partendo alto sulla destra, dove di fatto ha trovato i due goal stagionali. Sotto Rooney sta vivendo una seconda stagione da professionista già al top, nonostante la giovanissima età.

L'Udinese ha potuto ammirarlo a fine 2021 nel match tra Italia ed Irlanda Under 21, dove Ebosele ha brillato con velocità e prestanza fisica: 1 metro e 80 per 80 kk di muscolig

Arriverà all'Udinese a parametro zero, visto il contratto in scadenza il 30 giugno. Da inizio luglio sarà dunque a disposizione dei bianconeri, per provare ad essere l'ennesima sorpresa del team friulano in Serie A. Un ragazzo da tenere d'occhio in vista del 2022/2023.