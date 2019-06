E' rottura, Pamela Anderson attacca Rami: "Ha una doppia vita"

Potrebbe essere giunta al capolinea, dopo due anni, la storia tra Adil Rami e Pamela Anderson. La nota attrice americana infatti, ha postato una serie di messaggi estremamente duri con i quali lascia intendere che la frattura tra i due è totale ed insanabile.

L’ha fatto con dei post apparsi sul suo profilo Instagram, attraverso i quali ha lanciato un duro attacco al difensore dell’Olympique .

Un post condiviso da The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) in data: 24 Giu 2019 alle ore 11:45 PDT

“E’ difficile da accettare. Gli ultimi due anni della mia vita sono stati un’enorme bugia. Sono stata truffata, portata a credere che il nostro era un “grande amore”? Sono devastata nell’aver scoperto negli ultimi giorni che lui stava vivendo una doppia vita. Era solito scherzare riguardo altri giocatori, diceva che avevano fidanzate per strada in appartamenti vicini alle loro mogli. Ha chiamato quegli uomini mostri? Ha mentito a tutti. Come è possibile controllare il cuore e le menti di due donne in questo modo. Sono sicura che ce ne sono state altre. E’ un mostro”.

L’ex stella di ‘Baywatch’ ha poi rincarato la dose.

“I narcisisti non cambiano. I sociopatici non cambiano. Andrò avanti per la mia strada, ho sempre lottato per la verità e la giustizia, questo è il mio peggior incubo. Non ero una persona molto gelosa prima di incontrarlo. La cosa mi fa male da morire”.