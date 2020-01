È morto Pietro Anastasi: aveva 71 anni

Pietro Anastasi, ex attaccante della Juventus e dell'Inter, è morto oggi a 71 anni. È stato campione d'Europa con l'Italia nel 1968.

Pietro Anastasi non ce l'ha fatta. E' scomparso nella giornata odierna l'ex attaccante di e , che alcune settimane aveva raccontato di aver scoperto di avere un tumore. Aveva 71 anni, le sue condizioni erano peggiorate sensibilmente negli ultimi giorni.

Lutto nel calcio italiano per uno dei bomber più amati dai tifosi della Juventus tra la fine degli anni '60 e gli anni '70. Dopo otto stagioni in bianconero anche il biennio all'Inter, prima di chiudere la carriera con prima e Lugano poi, nel 1982.

Anastasi era nato a Catania nel 1948 e si era messo in mostra con la Massiminiana in Serie D, prima di passare al Varese ed essere notato dalla Juventus: in bianconero il giocatore siciliano ha conquistato l' (25 presenze e otto reti in maglia azzurra) e tre Scudetti.

Nel 1968 ha vinto l'Europeo con l'Italia, diventando uno dei bomber più temibili di : 78 le reti in 205 gare con la Juventus, per un totale di più di 200 reti da professionista durante la sua carriera, in cui ha conquistato anche una ai tempi dell'Inter.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Anastasi, che durante la sua carriera ha vinto la classifica marcatori in Coppa Italia ( nel 1975, in maglia Juventus) ha lavorato come allenatore delle giovanili a Varese, per poi diventare opinionista in .