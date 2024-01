Con il Brasile ha vinto due Mondiali da giocatore, uno da commissario tecnico e uno da coordinatore tecnico della Selecao.

All'età di 92 anni è morto Mario Zagallo, storico ex giocatore e ct del Brasile che con la Selecao ha vinto ben 4 Mondiali, entrando nella storia come una delle leggende, sia da calciatore che da tecnico, del calcio verdeoro.

LA CARRIERA DA CALCIATORE

Soprannominato formiguinha ha debuttato da calciatore con la maglia del Maguari, piccolo club di Rio de Janeiro, prima di passare al Flamengo, con cui ha giocato dal 1950 al 1958, vincendo tre volte il Campionato Carioca e due volte il Torneo do Inicio de Rio de Janeiro. Successivamente è passato al Flamengo, dove ha militato dal 1958 al 1965, aggiungendo alla propria bacheca altri due Campionati Carioca, tre Tornei do Inicio de Rio de Janeiro e due tornei Rio-San Paolo.

DUE MONDIALI VINTI DA GIOCATORE

I due trionfi più importanti della sua carriera da giocatore li ha però ottenuti con la Nazionale, con cui ha collezionato 33 presenze, segnando 22 goal. Con la Selecao ha vinto i Mondiali del 1958 in Svezia e quelli del 1962 in Cile.

LA CARRIERA DA ALLENATORE

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo nel 1968 ha intrapreso una lunga e pluridecorata carriera da allenatore che nel giro di trent'anni l'ha portato ad allenare Botafogo, Brasile, Fluminense, Flamengo, Kuwait, Al-Hilal, Vasco da Gama, Al-Nassr, Arabia Saudita, Bangu, Emirati Arabi Uniti e Portuguesa.

ALTRI DUE MONDIALI IN BACHECA

Nel 1970, in Messico, Zagallo ha vinto il terzo Mondiale della sua carriera, ovvero il primo da commissario tecnico nella finale di Città del Messico dove il suo Brasile, trascinato da uno straordinario Pelé travolse 4-1 l'Italia. Dopo aver vinto diversi trofei in patria alla guida di Fluminense e Botafogo, è rientrato nei quadri dirigenziali della Nazionale verdeoro e nel 1994, in qualità di coordinatore tecnico del ct Parreira, ha vinto il suo quarto Mondiale, nell'atto finale di Pasadena con la Selecao capace di superare ancora una volta l'Italia ai calci di rigore. Tornato a ricoprire la carica di ct, ha perso la finale Mondiale di Franca 1998 contro i padroni di casa, dopo aver vinto la Copa America e la Confederations Cup nel 1997.