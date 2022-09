Goal, assist e Drogba avvicinato: Dzeko si prende l'Inter "da Champions"

L'attaccante bosniaco trascina la formazione di Inzaghi alla vittoria in Repubblica Ceca, raggiungendo lo score dell'ivoriano.

I fischi al momento della sua sostituzione nella sfida contro il Torino, di pochi giorni fa, sembravano aver segnato ancora una volta l'ennesimo momento no di Edin Dzeko, sterile e un po' in difficoltà nelle ultime uscite.

Serviva un segnale forte e l'attaccante bosniaco lo ha lanciato in Champions League, prendendo per mano l'Inter di Simone Inzaghi e trascinandola alla vittoria contro il Viktoria Plzen.

Ma non è solo per il goal del primo tempo, un destro preciso all'angolino, bello e forte quel tanto che basta per battere Stanek, quanto per l'atteggiamento: si sacrifica, scende a centrocampo. Aspetti che non sono mancati nelle ultime sfide di Dzeko, ma non in maniera così decisa.

Sarà il caso, ma contro un avversario che lo ha sempre aiutato a far bene: perché contro il Viktoria Plzen il bosniaco ha segnato 7 goal con le maglie di Roma e Inter. Insomma, numeri importanti.

L'assist del secondo tempo per Denzel Dumfries è la ciliegina sulla torta, per una prestazione completa e, in qualche modo, storica.

Con i dati della sfida di Champions League Edin Dzeko si avvicina, a 36 anni e 180 giorni, al record di Didier Drogba (36 anni e 259 giorni) per la rete "più vecchia" nella massima competizione europea, con assist nella stessa partita.

Uno score importante che potrebbe rilanciare il momento del bosniaco all'Inter: partito nelle gerarchie dietro a Romelu Lukaku, ma impiegato con una certa frequenza da Simone Inzaghi che trova in lui un elemento importante, anche per questa stagione.