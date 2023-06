Dzeko pronto a lasciare l'Italia: intesa col Fenerbahce

L'attaccante bosniaco vicino all'addio al calcio italiano dopo otto anni dal suo arrivo: c'è il sì al Fener.

Rinnovo sì, rinnovo no: alla fine Edin Dzeko pare davvero vicino all'addio al calcio italiano. L'attaccante bosniaco, arrivato nel 2015 alla Roma, dopo l'esperienza al Manchester City, dovrebbe terminare nelle prossime settimane la parentesi all'Inter.

Un'avventura iniziata nell'estate del 2021 e culminata con la partecipazione alla finale di Champions League contro il Manchester City, raggiunta anche grazie a un suo goal nel Derby in semifinale contro il Milan.

Dzeko non dovrebbe, quindi, rinnovare il suo contratto con i nerazzurri: già da qualche giorno sono state recapitate alcune offerte per un suo possibile trasferimento all'estero e tra queste quella più concreta è del Fenerbahce.

I turchi avrebbero proposto un biennale da poco più di 4 milioni di euro a Dzeko che, dopo essersi preso del tempo per riflettere, sembra essere intenzionato ad accettare l'offerta.

In questo modo, come detto, si chiuderebbe la parentesi italiana dell'attaccante classe 1986, che andrebbe a giocare in un campionato nuovo: proprio nel Paese della finale di Champions League, ultimo atto della sua esperienza all'Inter.