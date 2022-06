Paradosso Dzeko: 17 goal in stagione ma per l'Inter è sul mercato

Il bosniaco è reduce da una stagione da protagonista, ma per i nerazzurri non è incedibile. L'ostacolo principale è l'ingaggio.

Nel calcio le cose cambiano con una rapidità sorprendente. E a volte nemmeno un rendimento di assoluto livello tutela un calciatore dal finire sul mercato.

È il caso di Edin Dzeko. L'attaccante è reduce da un campionato da protagonista con la maglia dell'Inter: 17 goal e 10 assist tra campionato e coppe nelle 49 presenze totalizzate al primo anno in nerazzurro.

Eppure anche questa continuità, malgrado i 36 del bosniaco, non sembrano aver persuaso l'Inter dal guardarsi intorno per cercare nuovi attaccanti.

La squadra di Inzaghi punta a riportare a Milano Romelu Lukaku e a far firmare lo svincolato Paulo Dybala, consegnando al tecnico due rinforzi di primissima fascia.

L'arrivo dell'argentino e il ritorno del belga sulla sponda nerazzurra dei Navigli andrebbero a congestionare il reparto offensivo dell'Inter, che in quel ruolo oltre a Dzeko ha anche Sanchez, Lautaro Martinez e Correa.

Decisamente troppi, anche per una questione economica. Obbligatorio dunque cercare soluzioni per liberare spazio e recuperare soldi da investire su due ingaggi pesanti come quelli di Dybala e Lukaku.

Lautaro Martinez è senza dubbio il profilo più appetito sul mercato, ma le elevate richieste economiche dell'Inter per il suo cartellino al momento hanno tenuto a distanza eventuali acquirenti.

Sanchez è il primo indiziato a lasciare Milano, ma è alla ricerca di una destinazione che gli garantisca almeno una parte piuttosto consistente dell'ingaggio che percepisce dai nerazzurri.

L'articolo prosegue qui sotto

Difficile una partenza di Correa, pupillo di Inzaghi che lo ha voluto con sé dopo l'esperienza e i trofei vinti con la Lazio.

Resta dunque Dzeko, che per età e ingaggio vede piuttosto ristretta la rosa di squadre che potrebbero offrirgli un contratto.

Con un rendimento del genere poi, l'Inter potrebbe essere costretta a rivedere i propri piani e magari puntare ancora una stagione su un calciatore che è prossimo alle 100 reti in Serie A e continua anche con la nazionale a mostrare di essere tutt'altro che un giocatore con il meglio alle spalle.