Esordio con l'Inter per Dzeko: dal primo minuto contro la Dinamo Kiev

Come riporta la distinta dell'Inter per la gara contro la Dinamo Kiev, in campo nel 3-5-2 di Inzaghi anche Edin Dzeko.

E' una questione di formalità, l'ufficialità di Edin Dzeko come nuovo calciatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha in pratica annunciato, in attesa della comunicazione ufficiale, l'arrivo dalla Roma dell'attaccante bosniaco schierandolo titolare nell'amichevole contro la Dinamo Kiev. La punta firmerà un contratto biennale da 6 milioni di euro netti a stagione.

Questa volta sembra essere arrivata la fumata bianca. Dzeko era stato cercato dall'Inter già in passato, quando sulla panchina del club nerazzurro c'era prima Luciano Spalletti e poi Antonio Conte. La società di viale della Liberazione aveva avviato i contatti con la Roma sia nell'estate 2019, quando il tecnico leccese voleva il bosniaco insieme a Lukaku, che nel gennaio scorso, con il possibile scambio con Alexis Sanchez.

L'Inter e la Roma hanno raggiunto l'accordo sulla base del trasfermento a titolo definitivo per una cifra tra 1,8 e 1,9 milioni di euro di bonus in caso di qualificazione della squadra di Simone Inzaghi alla Champions League 2022/2023, mentre manca ancora l'ok definitivo per la cessione in virtù di alcuni punti da chiarire tra Dzeko e i giallorossi.

Edin Dzeko lascerà la Roma dopo sei stagioni all'ombra del Colosseo. In giallorosso, il classe 1986 di Sarajevo ha totalizzato 119 goal e 55 assist in 260 partite.