Dylan Williams, la stellina del Chelsea che si ispira ad Ashley Cole

Il 18enne terzino sinistro si sta allenando regolarmente con la prima squadra di Thomas Tuchel: ha impressionato Terry da quando è arrivato a Cobham.

Dylan Williams non è cresciuto tifando una squadra di calcio. Lui, come tanti altri bambini della sua generazione, ha avuto come idolo un solo giocatore. Un modello da seguire fedelmente nel caso in cui avesse raggiunto ad alti livelli.

Per Williams quel giocatore era Ashley Cole. E ora, circa dieci anni dopo, il classe 2003 può diventare il prossimo grande terzino sinistro del Chelsea.

"Tutti i ragazzi del nostro villaggio di High Ercall erano tifosi del Manchester United o del Liverpool - ha detto a GOAL Keith, il padre di Williams -. Quando gli amici di Dylan gli chiesero quale fosse la sua squadra preferita, lui rispose l'AFC Telford (la formazione locale, nda)".

"A lui piaceva osservare i giocatori e quando ha iniziato a ricoprire il ruolo di difensore, ha cominciato a studiare con maggiore attenzione Ashley Cole".

Dopo essere entrato a far parte della prima squadra del Derby County durante la prima metà della stagione 2021-22, Williams si è trasferito a Stamford Bridge a gennaio, diventando uno degli ultimi acquisti dell'era Abramovich.

E dopo pochi mesi sta già impressionando tutti.

"Subito dopo la firma di Dylan, abbiamo incontrato John Terry e Ashley Cole, che stavano lavorando nell'academy. Lui ha stretto loro la mano e si è presentato", ricorda Keith.

"Dopo la sua ultima partita con l'Under 23 a Cobham, vinta dal Chelsea e valsa la salvezza, ho visto John Terry e l'ho salutato di nuovo per la prima volta dopo quel giorno. Si è fermato, si è avvicinato a me, mi ha stretto la mano e mi ha detto alcune cose positive sul rendimento di Dylan".

Attualmente, Terry ricopre il ruolo di consulente all'interno dell'academy del Chelsea, il che significa che è molto interessato alle formazioni giovanili del club. Ed è sicuramente un buon segno per Williams che il leggendario capitano del club sia rimasto positivamente colpito dalla sua crescita.

Il 18enne ha recitato un ruolo chiave nella salvezza dell'U23 dei 'Blues' in Premier League 2, ricoprendo quella posizione che ha creato non pochi problemi alla prima squadra del club londinese.

Dylan si è allenato spesso con la prima squadra di Thomas Tuchel e a marzo è andato in panchina nella vittoria nel quinto turno di FA Cup contro il Luton Town.

Per coloro che hanno visto crescere il 18enne nel Derby, i progressi di Williams non sono una sorpresa.

Ha esordito nell'U18 dei 'Rams' a 15 anni e due anni dopo ha debuttato tra i professionisti, in prima squadra, sotto l'occhio vigile del manager Wayne Rooney.

Williams ha collezionato otto presenze in totale nel Derby prima di trasferirsi al Chelsea, con Rooney che ha deciso di non ostacolare il passaggio del giovane talento in uno dei migliori club della Premier League.

L'articolo prosegue qui sotto

"Dylan è una persona meravigliosa, è bello allenarlo. La sua positività è contagiosa, vuole sempre imparare, fa domande e vuole il massimo in campo o fuori" racconta uno dei suoi ex allenatori ai tempi del Derby a GOAL.

"È abbastanza maturo per la sua età da essere in grado sia di intrattenere una conversazione sia scherzare con i membri dello staff".

Tuttavia c'è stato un momento in cui Williams ha valutato l'ipotesi di scegliere un percorso diverso rispetto a quello di inseguire la carriera da calciatore.

"È sempre stato così determinato - racconta suo padre -. Quando era nell'Under 8 ha deciso di lasciare la sua squadra locale, lo Shawbury, per un'altra squadra leggermente più forte, l'Oakengates".

"Poi si è trasferito ai Wolves, dopo i provini con Aston Villa e Stoke. Sfortunatamente, si è innamorato del calcio quando giocava nell'U13. Volevano trattenerlo ma lui aveva preso una decisione e voleva tornare a giocare tra i dilettanti".

"Innamorato del calcio, Dylan giocava ancor di più dopo aver lasciato l'academy. Il Derby lo ha notato mentre giocava con la squadra della sua scuola. Inizialmente lui ha rifiutato, temendo che non si sarebbe trovato bene, come accaduto nel Wolverhampton, ma sei mesi più tardi i 'Rams' sono tornati alla carica e Dylan ha accettato. Il Derby è stato fantastico con lui".

Da quel momento, gli allenatori del Derby prima e del Chelsea poi hanno lavorato per affinare la velocità, la resistenza e la tecnica di Williams, che con il piede sinistro è in grado di effettuare pericolosi cross in area quando vuole.

Inoltre ha ricevuto gli apprezzamenti di calciatori del calibro di Mason Mount nello spogliatoio del Chelsea. Se Marcos Alonso se ne andasse quest'estate, Williams potrebbe ritrovarsi a ricoprire il ruolo di riserva di Ben Chilwell nella prossima stagione.

I tempi per seguire le orme Ashley Cole potrebbero notevolmente accorciarsi. E un giorno i bambini potrebbero sognare di diventare il prossimo Dylan Williams del Chelsea.