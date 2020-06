Da Dybala a Vlahovic, i calciatori colpiti dal Covid: chi ha recuperato

Negli ultimi mesi sono stati diversi i giocatori ad aver contratto il Coronavirus. Le condizioni di tutti coloro risultati positivi.

La si appresta a ripartire. Dopo il lungo stop imposto dal Covid-19, finalmente il 28 maggio, al termine di un summit che ha visto protagonisti i vertici del calcio italiano ed il Ministro dello Sport, si è giunti alla conclusione che si sono venute a creare le condizioni necessarie per la ripresa.

Il torneo è ufficialmente fermo dallo scorso 10 marzo ovvero da quando, in ottemperanza al DPCM in vigore proprio da quella data, si era stabilito lo stop di tutte le competizioni. La sospensione sarebbe dovuta inizialmente durare fino al 3 aprile, ma il successivo aggravarsi della situazione a livello nazionale, ha portato ad ulteriori stop che a questo punto si protrarranno fino al 20 e 21 giugno, quando il recupero di quattro partite del 25° turno ( -, Hellas -, - e -) decreterà l’effettivo ritorno in campo.

Nel lasso di tempo che va da inizio marzo a fine maggio, il Coronavirus non ha risparmiamo la Serie A. Nel corso degli ultimi tre mesi infatti, sono stati diversi i giocatori risultati positivi ai vari test effettuati. Alcune squadre sono state colpite in maniera più severa di altre, ma l’attuale situazione consente una ripresa in condizioni di sicurezza.

Al momento, tutti i giocatori che negli ultimi mesi hanno contratto il Coronavirus risultano negativi. Questa la situazione attuale.

ATALANTA

Nonostante Bergamo sia stata una delle città più duramente colpite in assoluto dalla pandemia, in casa Atalanta la situazione non è stata troppo critica.

L’unico giocatore risultato positivo è Marco Sportiello. La positività al Covid-19 era stata riscontrata lo scorso 20 marzo (l’esito è stato reso noto quattro giorni dopo) e il 7 maggio, dopo circa 44 giorni, il club orobico ha annunciato la sua definitiva guarigione.

Il portiere era risultato positivo anche ad un terzo tampone effettuato il 22 aprile, dopo che un secondo test aveva dato esito negativo.

BOLOGNA

Nessun giocatore del è risultato positivo. Nei giorni scorsi, dopo tre tornate di tamponi tutti negativi, alla quarta è risultata una sospetta positività ma di un membro dello staff tecnico. I due ulteriori test effettuati hanno dissolto ogni dubbio e la squadra ha potuto riprendere gli allenamenti collettivi.

BRESCIA

Anche è stata tra le città più colpite in assoluto dal Coronavirus, ma nessun giocatore della squadra di Diego Lopez è risultato positivo.

CAGLIARI

Nessun giocatore della compagine sarda è risultato positivo al Coronavirus.

FIORENTINA

La è stata tra le squadre che maggiormente hanno pagato dazio. Tra il 13 e 14 marzo sono risultati positivi Dusan Vlahovic, Patrick Cutrone e German Pezzella, poi nelle settimane successive sono state rese note le positività di Lorenzo Venuti, Kevin Agudelo e Martin Caceres.

Gli ultimi test effettuati hanno rivelato che oggi non ci sono calciatori alle prese con contagio.

GENOA

Nessun giocatore della squadra di Davide Nicola è risultato positivo al Coronavirus.

INTER

Nessun caso di positività riscontrato nel gruppo nerazzurro allenato da Antonio Conte.

JUVENTUS

La ha dovuto fare i conti con tre positività. Daniele Rugani, lo scorso 11 marzo, è risultato essere il primo caso in assoluto della Serie A. Nelle settimane successive, è stato reso noto che anche Blaise Matuidi e Paulo Dybala avevano contratto il virus.

Oggi tutti e tre sono guariti e non si registrano casi tra i bianconeri.

LAZIO

Nessun giocatore della squadra biancoceleste è risultato positivo al Coronavirus.

LECCE

Nessun giocatore della squadra guidata da Fabio Liverani è risultato positivo al Coronavirus.

MILAN

Un solo calciatore positivo in casa rossonera: Daniel Maldini. La sua positività è stata resa nota lo scorso 21 marzo, ma la situazione è rientrata in tempi brevi, tanto che il ragazzo ad inizio aprile ha annunciato: “Sto bene e non ho più alcun sintomo”.

NAPOLI

Nessun giocatore del ha contratto il Coronavirus.

PARMA

A metà maggio il Parma ha annunciato che due calciatori della rosa sono risultati positivi ad un tampone e negativi al secondo. Entrambi asintomatici, sono stati comunque posti in isolamento e monitorati.

ROMA

Nessun giocatore della compagine capitolina è risultato positivo al Coronavirus.

SAMPDORIA

La Sampdoria è stata tra le squadre maggiormente colpite dal Coronavirus. I nomi resi noti dei giocatori positivi sono: Manolo Gabbiadini, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Fabio Depaoli, Bartosz Bereszynski e Morten Thorsby.

Ad inizio parlato si era parlato della possibile positività anche di Omar Colley, ma lo stesso giocatore ha smentito il tutto.

Nei giorni scorsi, il presidente Ferrero ha annunciato: “Siamo stati colpiti, ma i ragazzi stanno bene. Abbiamo avuto tra i 15 ed i 17 positivi”.

Attualmente non risultano casi di positività.

SASSUOLO

Il Sassuolo è tra le squadre di Serie A che non ha dovuto fare i conti con positività.

Nessun giocatore della SPAL è risultato positivo al Coronavirus.

TORINO

Il 6 maggio il club granata ha annunciato che, a seguito dei test effettuati, un calciatore (del quale non è stata resa nota l’identità) e risultato positivo al Coronavirus.

Successivamente, il 25 maggio, il Torino ha comunicato la guarigione del giocatore.

"Si comunica che il calciatore che era risultato positivo al test per il COVID-19, ora totalmente negativo, ha ripreso gli allenamenti con un programma personalizzato".

UDINESE

Nessun giocatore del club friulano è risultato positivo al Coronavirus.

VERONA

Il 17 marzo è stata resa nota la positività di Mattia Zaccagni.

“Hellas Verona FC comunica che Mattia Zaccagni è stato sottoposto ad esami medici che hanno evidenziato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, così come tutta la squadra, prolungherà il già attivato isolamento volontario domiciliare sino al prossimo 25 marzo, continuando ad essere monitorato. Zaccagni sta bene: nei giorni scorsi ha avuto solo qualche linea di febbre”.

Il successivo 23 aprile è stato annunciato che il giocatore, dopo essere risultato negativo ad un ulteriore test diagnostico, poteva essere considerato guarito.