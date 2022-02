Sollievo Juve: nessuna lesione muscolare per Dybala

Sollievo in casa Juventus per quanto riguarda Paulo Dybala, uscito malconcio dal derby con il Torino che ha aperto la 26ª giornata di Serie A.

🇦🇷 #Dybala: gli esami a cui si è sottoposto questa mattina l’argentino al J Medical non hanno evidenziato lesioni muscolari @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) February 20, 2022

Al minuto 53' della stracittadina torinese, l'argentino ha chiesto il cambio dopo aver provato una conclusione in porta e poi accusato un problema fisico. Il tecinco bianconero Massimiliano Allegri non ha perso tempo, sostituendolo subito con McKennie.

Dopo le prime ore di preoccupazione, considerando anche i continui problemi fisici della 'Joya', sono arrivate notizie rassicuranti. Secondo quanto emerso dagli esami a cui si è sottoposto in mattina al J Medical, Dybala non ha riportato alcuna lesione muscolare.

L'ambiente bianconero tira dunque un sospiro di sollievo, anche se l'intenzione è di non correre rischi. Dybala dovrebbe dunque essere tenuto a riposo nell'imminente sfida con il Villarreal, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Notizie positive anche per quanto riguarda Daniele Rugani, che ha accusato un problema fisico prima della sfida col Torino venendo sostituito in difesa da Luca Pellegrini.

Presente anche lui questa mattina a J Medical, il difensore ex Empoli ha rassicurato i tifosi presenti fuori dalla struttura circa le sue condizioni fisiche.

"Niente di grave".