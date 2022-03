Dybala-Juventus, che succede adesso: sostituti, dove giocherà e la gestione di Allegri

Il divorzio era nell'aria ormai da settimane ma la rottura definitiva maturata tra Paulo Dybala e la Juventus lascia aperti vari interrogativi, ad esempio: dove giocherà l'argentino nella prossima stagione? E ancora: come lo sostituiranno i bianconeri e soprattutto quale sarà la sua gestione da parte di Allegri fino al termine del campionato?

I SOSTITUTI DI DYBALA ALLA JUVE

Al momento è ancora presto per ipotizzare le mosse della Juventus sul calciomercato ma è chiaro che il mancato rinnovo di Dybala lascia un vuoto a livello tecnico e libera importanti risorse economiche che verranno reinvestite. Non è detto però che Cherubini decida di sostituire l'argentino con un altro numero 10 o una seconda punta, anche perchè a questo punto Morata potrebbe essere riscattato. Inoltre con l'acquisto di Vlahovic e la conferma di Kean l'attacco sarebbe quasi al completo anche senza la Joya. Probabile invece che la Juventus preferisca rinforzare pesantemente il centrocampo ed in tal senso non è un mistero che ai bianconeri piaccia moltissimo Nicolò Zaniolo, anche perchè Allegri sembra orientato a puntare in futuro sul 4-3-3. Le sorprese però sono dietro l'angolo e non vanno escluse.

DOVE GIOCHERA' DYBALA

Anche su questo fronte, ad oggi, non ci sono ovviamente certezze. In Italia l'unico club che potrebbe seriamente tentare il colpaccio a parametro zero è l'Inter di Beppe Marotta, ovvero colui che lo aveva portato alla Juventus. Il nodo è l'ingaggio decisamente fuori budget per il nuovo corso nerazzurro. Ecco perché resta viva l'ipotesi di un trasferimento all'estero dove per Dybala potrebbero farsi sotto l'Atletico Madrid, il Barcellona e il Tottenham. In particolare Simeone non ha mai nascosto la sua stima nei confronti del connazionale.

LA GESTIONE DI ALLEGRI

La domanda che preoccupa di più i tifosi della Juventus oggi però è un'altra, ovvero come gestire un giocatore in scadenza di contratto da qui al termine della stagione? Allegri nelle ultime settimane ha puntato forte sulla coppia Morata-Vlahovic anche a causa dei continui problemi fisici di Dybala, che adesso è tornato a disposizione. Il posto da titolare del numero 10 però non è più assicurato, anzi. E dopo la rottura con la società il rischio che gli spazi si restringano ulteriormente è concreto.