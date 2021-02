Dybala sente ancora dolore al ginocchio: slitta il rientro

Paulo Dybala accusa ancora dolore al ginocchio e non sarà convocato per Napoli-Juventus. L'argentino ora punta la gara contro il Porto.

Slitta ancora il rientro di Paulo Dybala. L'argentino, fermo ormai da un mese a causa dell'infortunio al ginocchio accusato contro il Sassuolo, non verrà convocato neppure per la trasferta di Napoli.

Gli esami sostenuti al 'J-Medical' lo scorso 11 gennaio avevano evidenziato una lesione di "basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro” con tempi di recupero stimati in 15-20 giorni.

Dybala però, secondo quanto riferisce 'Skty Sport', accusa ancora un po' di dolore e alla Juventus nessuno vuole correre rischi.

L'argentino quindi come dettà salterà la gara di Napoli, ma la speranza è quella di poterlo avere a disposizione per la panchina nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Porto.

Attualmente comunque Pirlo in attacco può contare su un Cristiano Ronaldo in grande spolvero, al cui fianco nelle ultime settimane si sono alternati con discreti risultati Morata e Kulusevski. Dybala può recuperare con calma, insomma.

La Joya sta vivendo una stagione decisamente tormentata, come dimostrano le 16 presenze ed i 3 goal realizzati fin qui tra campionato e Champions League. Davvero troppo poco per colui che era stato premiato come MVP della Serie A solo qualche mese fa.

Contro il Napoli, oltre a Dybala, non ci saranno sicuramente pure Ramsey e Arthur mentre resta in dubbio Bonucci.