Dybala 'congela' il rinnovo: "Può aspettare, la società ha altre cose da risolvere"

Dopo aver sbloccato il match di Salerno, Paulo Dybala mette la firma anche sul successo casalingo della Juventus contro il Genoa.

Il numero 10 argentino, dopo il vantaggio lampo targato Cuadrado, ha chiuso i conti all'Allianz Stadium infilandosi sull'intelligente taglio di Bernardeschi prima di incrociare lo splendido mancino alle spalle dell'incolpevole Sirigu.

L'articolo prosegue qui sotto

Un sigillo che permette alla Vecchia Signora di raccogliere il secondo successo consecutivo, nonché il quarto nelle ultime cinque partite.

Intervistato a fine gara ai microfoni di DAZN, l'attaccante bianconero ha fatto il punto della situazione sulla questione rinnovo:

"La società in questo momento ha altre cose di cui parlare e da risolvere, quindi il rinnovo adesso può aspettare, è più importante quello che sta succedendo".

La Juve, nel frattempo, bissa il successo di Salerno e aggancia la Fiorentina al quinto posto:

"Penso che abbiamo dominato durante tutta la partita. I difensori sono stati bravissimi a spingerci, con il gol di Cuadrado ovviamente abbiamo giocato più tranquilli, dovevamo cercare di chiuderla e l'abbiamo fatto".

E proprio sul goal del colombiano direttamente da calcio d'angolo:

"No, non era un tiro in porta, ce lo ha detto lui: era un cross".

L'imperativo per la Juve, ora, è trovare quella continuità di risultati fino ad oggi mancata per poter sperare di accorciare sulle prime quattro in classifica:

"Sappiamo cosa dobbiamo fare. Dobbiamo continuare su questa strada, vincere, arrivare all'ultima di dicembre con tutte le vittorie possibili per accorciare rispetto a chi è davanti".