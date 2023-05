Dybala verso il forfait contro la Fiorentina: Roma in ansia per la finale di Europa League

Continua il dolore alla caviglia che ha caratterizzato le ultime settimane dell'argentino: Siviglia-Roma si avvicina.

Manca poco più di una settimana alla finale di Europa League che vedrà protagonista la Roma di José Mourinho contro il Siviglia e cresce la preoccupazione relativa alle condizioni di Paulo Dybala.

L'argentino da diverse settimane soffre per un problema alla caviglia frutto di un intervento abbastanza duro di Palomino, nella sfida contro l'Atalanta di fine aprile. Da quel momento in poi, la "Joya" ha giocato uno spezzone di gara contro l'Inter in Serie A e un quarto d'ora della gara contro il Bayer Leverkusen, nell'andata delle semifinali.

Poco, ovviamente, ma segno che le sue condizioni non sono al meglio e che Dybala non riesce a smaltire il guaio alla caviglia: tutto questo, come detto, praticamente a una settimana dalla finale col Siviglia.

La "Joya", oltretutto, non dovrebbe prendere parte alla gara contro la Fiorentina, in programma nel weekend: per il match di Budapest ovviamente verrà convocato, ma anche in quel caso dovrà essere valutato il suo minutaggio.

E' possibile che José Mourinho sia costretto a fare a meno dell'argentino dal primo minuto contro il Siviglia, ma non è da escludere, se le condizioni rimarranno quelle attuali, un forfait. Tutto in una settimana: Roma, piazza, è in ansia per la "Joya".