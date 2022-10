Il Barcellona protesta per il rigore non concesso per il presunto tocco di mano in area di Dumfries: in Spagna si parla di 'scandalo arbitrale'.

Non è stato un finale di gara semplice per l'arbitro sloveno Slavko Vincic. Minuti concitati e ricchi di tensione a San Siro nelle ultime battute della sfida tra l'Inter e il Barcellona, con i nerazzurri avanti 1-0 grazie alla rete messa a segno la 47' del primo tempo da Hakan Calhanoglu e la squadra di Xavi in avanti, con il forcing finale per provare a trovare la rete del pari.

I catalani hanno protestato veemente nei confronti del direttore di gara al 92' per un presunto tocco con la mano di Denzel Dumfries. L'olandese ha provato ad intervenire di testa nel tentativo di anticipare Ansu Fati: dalle immagini sembra che il tocco sia con la mano, proprio prima dell'intervento del calciatore del Barcellona.

L'episodio, il secondo nel corso del match dopo il goal annullato a Pedri per un fallo di mano proprio di Ansu Fati, ha fatto infuriare l'allenatore dei catalani Xavi, che ha rischiato il secondo cartellino giallo e l'espulsione - proprio dopo il presunto tocco di Dumfries - in seguito all'ammonizione rimediata in occasione della rete annullata. Dopo la fine del check del VAR e la ripresa del gioco, il tecnico blaugrana ha continuato a protestare platealmente contro il direttore di gara.

Proprio il tecnico del Barcellona, parlando dopo la gara in conferenza stampa, ha duramente criticato l’operato dell’arbitro.

“Sono davvero indignato. Non si capisce niente: ci hanno detto che Ansu ha toccato la palla di mano, ma il goal l’ha fatto un compagno di squadra. E’ un’ingiustizia, ma questo c’è il calcio. La parola di oggi è indignazione, l’arbitro dovrebbe venire qui a dare spiegazioni, non si piò far finta di nulla, non ci posso credere. Per cosa sono più arrabbiato? E’ in generale che pensiamo che ci sia stata una grande ingiustizia. Adesso ci restano tre finali, avremmo forse meritato di più, ma è andata così”.

Intanto in Spagna, e in particolare in Catalogna, già si grida allo scandalo. "Escandalo arbitral" è il titolo d'apertura del Mundo Deportivo. Il quotidiano catalano non ci sta e boccia la prestazione dell'arbitro sloveno Vincic, accusato di aver danneggiato Pedri e compagni.