Dubbio in Verona-Sampdoria: goal di Veloso o autorete di Murru?

Episodio dubbio in occasione del raddoppio del Verona contro la Sampdoria: Veloso calcia la punizione in porta e trova la deviazione di Murru.

Ancora un episodio dubbio in ottica fantacalcio: la rete del raddoppio del in casa contro la tira in ballo tutti i fantallenatori che hanno schierato il centrocampista Miguel Veloso e il difensore Nicola Murru.

Il regista portoghese calcia una bellissima punizione tesa da posizione defilata: la traiettoria è diretta in porta, ma il terzino blucerchiato devia la palla sotto la traversa nel tentativo di allontanare la palla, beffando di fatto il proprio portiere Audero.

Al momento la Lega ha deciso di assegnare l'autogoal a Murru, specificando che il giocatore ha effettuato una giocata intenzionale. Il difensore della Sampdoria prenderà dunque il malus, niente '+3' di bonus per Veloso.