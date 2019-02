Dramma Sala: ritrovato l'aereo su cui era a bordo

I rottami dell'aereo su cui viaggiava Emiliano Sala per raggiungere Cardiff, sono stati ritrovati nel Canale della Manica.

Svolta nel dramma di Emiliano Sala: l'aereo su cui viaggiava l'attaccante ex Nantes per raggiungere Cardiff, è stato ritrovato da un'apposita imbarcazione nel Canale della Manica. Lo ha riferito David Mearns, il coordinatore delle ricerche, sul proprio profilo Twitter. Nessuna notizia sui corpi.

Segui live e in esclusiva la Ligue 1 su DAZN

"I rottami del velivolo che portava Emiliano Sala e pilotato da David Ibbotson, è stato trovato questa mattina dalla FPV MORVEN. Le famiglie di sala e Ibbotson sono state avvisate dalla polizia. L'AAIB rilascerà una dichiarazione domani, stasera il nostro pensiero è rivolto soltanto ai cari e agli amici di Emiliano e David".

Wreckage of the plane carrying Emiliano Sala and piloted by David Ibbotson was located early this morning by the FPV MORVEN. As agreed with the AAIB they moved the GEO OCEAN III over the position we provided them to visually identify the plane by ROV. #EmilianoSala

— David Mearns (@davidlmearns) 3 febbraio 2019

The families of Emiliano Sala and David Ibbotson have been notified by Police. The AAIB will be making a statement tomorrow. Tonight our sole thoughts are with the families and friends of Emiliano and David. #EmilianoSalas #NoDejenDeBuscarAEmilianoSala

— David Mearns (@davidlmearns) 3 febbraio 2019

Dopo due settimane di ricerche incessanti, di speranze, disperazione, appelli e preghiere, dunque, la vicenda Sala si arricchisce di un nuovo e decisivo elemento. Mearns, a 'Sky UK', ha poi rilasciato ulteriori dichiarazioni.

"Questo è il miglior esito che avremmo potuto sperare per le famiglie, ma stasera hanno ricevuto notizie devastanti e nel loro rispetto non commenterò più cosa è accaduto".

Sala, 28 anni, si era trasferito nel mercato di gennaio dal Nantes al Cardiff: il club gallese, per assicurarselo, aveva sborsato 17 milioni di euro diventando l'acquisto più costoso della società.

Il 22 gennaio, l'aereo Piper PA-46 Malibu su cui era a bordo per iniziare la nuova avventura in Premier League è precipitato e di lui non si sono avute più notizie: adesso, il drammatico ritrovamento.