Dramma Sala: EA Sports lo rimuove da FIFA 19

Prezzi bloccati sul FIFA Ultimate Team e giocatore eliminato dalla rosa del Nantes: EA Sports ha annunciato la sua decisione.

Negli ultimi giorni, da quando il corpo dello sfortunato Emiliano Sala è stato ritrovato oltre Manica, EA Sports ha ricevuto migliaia di messaggi. Cosa fare con la carta del giocatore su FIFA 19? Dopo averci pensato un po', la casa di videogiochi statunitese ha optato per rimuoverla.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Community di FIFA spaccata, tra chi chiedeva di poter utilizzare ancora Sala in maglia Nantes così da tenere alto il suo ricordo, e chi invece si è detto non a suo agio nel vedere esultare ancora il giocatore utilizzando il giocatore francese in game.

Nella giornata odierna EA Sports e FIFA 19 hanno pubblicato l'annuncio ufficiale riguardo Emiliano Sala:

"Community di Fifa, siamo addolorati dalla scomparsa di Emiliano Sala. Per onorare nel rispetto la sua memoria, abbiamo preso le seguenti decisioni: Sala sarà rimosso dalla squadra FC Nantes nel gioco. I suoi oggetti FUT non saranno più disponibili nei pacchetti, ed il loro prezzo sarà fissato in maniera permanente al loro attuale valore. Esprimiamo nuovamente la nostra vicinanza alla sua famiglia, al Cardiff City, al FC Nantes e ai suoi fan di tutto il mondo".

Come affermata dalla stessa EA, non sarà dunque più possibile nemmeno trovare la carta di Sala nei pacchetti del FIFA Ultimate Team dell'edizione 2019. Quelle già presenti nel mercato non potranno però per forza di cose essere eliminate anche considerando che in molti avevano il giocatore tra le proprie fila ben prima della tragedia.

Le carte di Sala presenti nel mercato avranno dei prezzi bloccati da ora in poi, ma nelle ultime due settimane queste hanno comunque già subito un incremento assurdo. Una prassi triste, già verificatisi lo scorso anno dopo la scomparsa di Davide Astori.

Nonostante la scomparsa di Sala dal Nantes e l'impossibilità di schierarlo nella modalità carriera o in amichevole, chi vorrà giocare ancora con lui per vederlo sorridere dopo un goal, potrà provare ad acquistarlo nell'Ultimate Team. Per molti un modo per sentirlo ancora vicino nonostante l'addio.