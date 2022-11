Dramma in Inghilterra: sbatte la testa sul tabellone in cemento, Fletcher in terapia intensiva

Il giocatore del Bath si è fatto male contro Dulwich Hamlet, in Non-League: è stato subito trasportato in ambulanza e il match sospeso.

Attimi di apprensione in Inghilterra, dove nelle ultime ore sono in attesa di conoscere le condizioni di Alex Fletcher, attaccante del Bath City.

Nel corso della sfida tra i bianconeri e Dulwich Hamlet di National League South, il giocatore classe 1999 dopo appena 5 minuti di gioco ha sbattuto la testa contro uno dei tabelloni pubblicitari in cemento.

L'arbitro ha subito sospeso la partita per facilitare i soccorsi all'attaccante, che dopo 30 minuti dall'intervento dei sanitari è stato trasportato via in ambulanza.

Il direttore di gara ha quindi sospeso definitivamente il match, con l'attenzione che si era già spostata, ovviamente, alle condizioni di Fletcher.

Il Bath City ha comunicato il suo stato di salute attraverso i propri canali social, ma le notizie non sono buone, anzi.

"Sfortunatamente Alex Fletcher ha subito un grave infortunio alla testa la scorsa sera, che ha richiesto un intervento di neurochirurgia d'emergenza".

Il tutto per stabilizzare le sue condizioni, che rimangono comunque critiche, con il giocatore che si trova in terapia intensiva.

E adesso parte la gara più difficile della carriera di Fletcher: quella contro una difesa avversaria che richiama alla fine, sperando in un goal decisivo.