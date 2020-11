Dragusin convocato da Pirlo per Lazio-Juve: è guarito ieri dal Covid-19

Radu Drăgușin, difensore dell'Under 23 della Juventus, è stato convocato da Pirlo per Lazio-Juve dopo il forfait di Giorgio Chiellini.

C'è una sorpresa nei convocati di Andrea Pirlo per la sfida contro la di domenica. Ed è la presenza del difensore centrale Radu Drăgușin, che gioca per la formazione Under 23 bianconera.

Bianconeri in partenza per Roma!

Ecco i convocati di Mister @Pirlo_official per #LazioJuve! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/yyoxN8b6Pf — JuventusFC (@juventusfc) November 7, 2020

Il giocatore tra l'altro è guarito ieri dal Covid-19, come annunciato dalla stessa , insieme tra l'altro all'allenatore Zauli.

"L’allenatore Zauli e i calciatori Dragusin e Oliveira Rosa hanno effettuato, come da protocollo, il controllo con tampone per il Covid 19, che ha dato esito negativo. I giocatori potranno quindi tornare alla regolare attività e Zauli sarà in panchina domenica".

Alla Juventus dal 2018, il centrale rumeno ha militato nell'Under 17 e nella Primavera, prima di essere aggregato in pianta stabile all'Under 23, nel campionato di . E' stato convocato di fatto per sicurezza, visto l'infortunio di Giorgio Chiellini.