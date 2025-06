Dove vedere Wydad Casablanca-Al Ain in diretta tv e streaming?

Entrambe già eliminate matematicamente, Wydad Casablanca e Al-Ain si affrontano al Mondiale per Club: dove vedere la partita in tv e streaming.

Il Mondiale per Club di Wydad Casablanca e Al-Ain si chiude con l'ultima giornata del Gruppo G, lo stesso di Juventus e Manchester City.

I bianconeri e gli inglesi hanno dominato il girone e sono qualificati agli ottavi, Wydad e Al-Ain quindi scendono in campo solo per l'onore e per non chiudere a quota zero punti.

Dove vedere Wydad Casablanca- Al Ain in diretta: canale tv e streaming

Wydad Casablanca-Al Ain sarà visibile gratuitamente solo su DAZN: per assistere alla sfida in diretta tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su una smart tv, oppure su console di gioco (Xbox e PlayStation) o dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

Chi presenterà e racconterà Juventus-Al Ain:

Telecronista DAZN: Ricky Buscaglia e Masimo Ambrosini

Wydad Casablanca- Al Ain: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Gruppo G Audi Field

Chi trasmette Wydad Casablanca-Al Ain in diretta TV e in streaming?

Wydad Casablanca-Al Ain: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Wydad Casablanca e Al-Ain

Come detto le due squadre hanno perso entrambe le partite giocate al Mondiale per Club: l'Al-Ain è stato travolto incassando undici reti senza mai riuscire a segnare contro Juventus e Manchester City, i marocchini invece hanno realizzato una rete nel 4-1 contro i bianconeri e hanno limitato i danni contro gli uomini di Guardiola, perdendo 'solo' 2-0 al debutto.

