Dove vedere Ungheria-Italia in tv e streaming

Ungheria e Italia si sfidano chiudendo la fase a gironi di Nations League: dove vedere il match in diretta TV e streaming.

Si chiude il Gruppo 3 della Nations League 2022/24: l'Italia sfida l'Ungheria, sorpresa del raggruppamento nella prima parte della competizione.

La formazione di Marco Rossi è in vetta alla classifica, dopo aver battuto anche la Germania grazie al goal di Adam Szalai, un destro al volo di tacco, "alla Roberto Mancini".

Mancini che guiderà gli Azzurri, reduci dal bel successo contro l'Inghilterra a San Siro, grazie a un destro a giro di Giacomo Raspadori, da applausi.

All'andata 2-1 per l'Italia firmato da Barella e Pellegrini, con l'autorete di Mancini nella ripresa: in caso di vittoria Azzurra la Nazionale passerà alla Final Four di Nations League. In caso di successo dell'Ungheria o pareggio saranno i magiari ad accedervi.

QUANDO SI GIOCA UNGHERIA-ITALIA

La gara tra Ungheria e Italia, in programma lunedì 26 settembre 2022, verrà disputata alla Puskas Arena di Budapest. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21:00.

DOVE VEDERE UNGHERIA-ITALIA IN DIRETTA TV E STREAMING

Come tutte le gare della Naizonale italiana, Ungheria-Italia verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai Uno.

Sarà possibile seguire la partita in streaming su Rai Play: sarà sufficiente scaricare l'app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook.

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA-ITALIA

Rossi conferma tutti, con Orban Szalai e Lang davanti a Gulacsi. Fiola, Schafer, Nagy e Kerkez in mediana con Szoboszlai e Gazdag alle spalle di Adam Szalai, protagonista con la rete di tacco contro la Germania nell'ultimo turno.

Mancini con l'unico dubbio in attacco: Donnarumma in porta, difesa che potrebbe essere di nuovo a tre con Toloi, Bonucci e Acerbi schierati nuovamente. A destra Di Lorenzo, a sinistra Dimarco, autore di una buona prova contro l'Inghilterra. In mezzo Barella, Jorginho e Cristante. In attacco insieme a Raspadori potrebbe andare Immobile, out per un affaticamento a San Siro.

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Gazdag; Ad. Szalai. CT Rossi

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Immobile, Raspadori. CT Mancini