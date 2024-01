This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Dove vedere Udinese-Milan, Sky DAZN o NOW? Canale TV, diretta streaming e formazioni Antonio Torrisi Serie A Bluenergy Stadium - Stadio Friuli Guarda Udinese-Milan su Altri modi per guardare Getty Serie AUdinese vs AC MilanUdineseAC Milan Il Milan alla ricerca della continuità ospite dell'Udinese: dove guardare la partita in TV e streaming e le formazioni ufficiali. UDINESE-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING Un solo obiettivo: continuità. Udinese e Milan si sfidano per solidificare le proprie certezze e per proiettarsi alla conclusione del mese di gennaio rilanciando le proprie ambizioni. I bianconeri di Cioffi sono reduci dall'importante pareggio rimediato contro la Fiorentina al Franchi: un 2-2 che porta le firme, per l'Udinese, di Lovric e Thauvin. I rossoneri di Pioli, invece, hanno battuto la Roma per 3-1 a San Siro sancendo, di fatto, la fine dell'aventura di Mourinho sulla panchina giallorossa: in rete Adli, Giroud e Theo Hernandez. In questo articolo troverete tutte le informazioni utili per assistere al meglio a Udinese-Milan: le formazioni del match e dove guardare la partita in diretta TV e streaming. ORARIO UDINESE-MILAN Udinese-Milan si giocherà sabato 20 gennaio 2024 alle ore 20:45: la partita verrà disputata al Blueenergy Stadium di Udinese. DOVE GUARDARE UDINESE-MILAN IN TV E STREAMING DAZN Guarda qui Sky Sport Guarda qui PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-MILAN PROBABILE FORMAZIONE UDINESE L'unico dubbio di Cioffi riguarda il centrocampo: nonostante le voci di calciomercato, Samardzic dovrebbe partire titolare contro il Milan, con Payero in panchina. UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Kristiansen, Ferreira; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN Come al solito, nel Milan riflessioni in difesa: Gabbia parte favorito su Jimenez (in quel caso, Theo Hernandez si sposterebbe centrale) e Simic. MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.



UDINESE-MILAN: I PRECEDENTI Negli ultimi cinque incontri tra Udinese e Milan bilancio favorevole per i bianconeri: 2 vittorie dell'Udinese, 2 pareggi e una vittoria del Milan. All'andata 0-1 a San Siro, con la rete di Roberto Pereyra su calcio di rigore al 62'.