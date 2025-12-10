Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Ad aprire il sabato della 15ª giornata di Serie A sarà la sfida tra Torino e Cremonese, un confronto tra due squadre che stanno vivendo percorsi completamente opposti rispetto alle aspettative di inizio stagione.

La Cremonese, neopromossa dalla Serie B, aveva come obiettivo principale quello di mantenere la categoria. Al contrario, per il Torino l’ambizione era quella di inserirsi stabilmente nella zona medio-alta della classifica.

Eppure, la squadra di Davide Nicola sta stupendo tutti grazie a una serie di risultati positivi che l’hanno proiettata oltre le previsioni, mentre la formazione guidata da Marco Baroni continua a faticare, senza riuscire a staccarsi dalle zone più complicate della graduatoria.

Di seguito tutte le info su Torino-Cremonese, comprese quelle riguardanti il canale tv della partita e dove poterla vedere in diretta streaming.

Come guardare Torino-Cremonese in diretta? Canale TV e diretta streaming

Torino-Cremonese sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Torino-Cremonese in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita dell'Olimpico Grande Torino, in diretta streaming, sarà invece disponibile sia sul sito di DAZN che scaricando l'app su dispositivi mobili.

Come guardare ovunque con una VPN

Torino-Cremonese: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico Grande Torino

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Torino-Cremonese si gioca sabato 13 dicembre 2025, con calcio d'inizio previsto alle ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Torino

Simeone si avvicina al rientro, ma contro la Cremonese potrebbe toccare nuovamente ad Adams e Zapata, che nel primo tempo contro il Milan hanno dato buoni segnali. Ismajli resta in dubbio: in caso di forfait ci sarà uno tra Tameze, anch'esso in dubbio, e Masina.

Notizie sulla Cremonese

Pochi dubbi per Nicola, che sembra intenzionato a confermare 10/11 della formazione che ha battuto il Lecce, con l'unica eccezione fatta per Pezzella, che dovrebbe tornare ad occupare la fascia sinistra a discapito di Floriani Mussolini. Davanti ci saranno dunque Vardy e Bonazzoli, con Sanabria pronto a subentrare nella ripresa.

Forma

Il Torino arriva alla sfida nel momento più complicato della sua stagione: i granata hanno perso le ultime tre partite di campionato contro Como, Lecce e Milan e rischiano di incappare nel quarto ko consecutivo. Un filotto così negativo non si vede dal periodo tra gennaio e febbraio 2020, quando le sconfitte consecutive furono addirittura sei.

La Cremonese, invece, attraversa il miglior momento del suo campionato. Le vittorie contro il Bologna al Dall’Ara e contro il Lecce allo Zini hanno dato slancio alla squadra di Nicola, che ora sogna di continuare a volare. Un eventuale successo contro il Torino regalerebbe ai grigiorossi la terza vittoria di fila in Serie A, traguardo mai raggiunto finora nel massimo campionato.

Partite tra le due squadre

I precedenti tra Torino e Cremonese in Serie A sono 14 e il bilancio pende dalla parte dei granata: sei vittorie, tre successi grigiorossi e cinque pareggi completano il quadro. L’ultimo acuto della Cremonese contro il Torino nel massimo campionato risale al dicembre 1994, quando allo Zini arrivò un netto 3-0. Per trovare invece una vittoria dei lombardi in trasferta bisogna tornare addirittura al maggio 1930, con il 3-2 firmato allo storico stadio Filadelfia.

Classifica

Dopo 14 giornate di Serie A, la Cremonese condivide l'ottavo posto in classifica con il Sassuolo a quota 20 punti, mentre il Torino si trova a quota 14 punti come Cagliari, Genoa e Parma in 13a posizione.