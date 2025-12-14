Dove vedere Talavera-Real Madrid mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioni della Coppa del Re

A differenza di una Coppa Italia in cui le grandi squadre cominciano il proprio cammino negli ottavi e nel proprio stadio, in Spagna, come nel resto d'Europa, le big iniziano la propria competizione in trasferta, in gara unica. Nei sedicesimi di finale di Coppa del Re, ad esempio, il Real Madrid giocherà contro il Talavera per provare a conquistare gli ottavi.

Club di terza serie, il Tavalera ha l'occasione di vivere una grande serata nel proprio stadio, contro una delle due grandissime della nazione (il Barcellona scende in campo contro il Guadalajara in un'altra gara interessantissima).

Il club viene dall'omonima città di Talavera de la Reina, comune di 90.000 abitanti: lo scorso anno la squadra era in quarta serie, mentre oggi vive affronta l'incredibile sfida contro il Real Madrid di Mbappé.

Come guardare Tavalera-Real Madrid in diretta? Canale TV e diretta streaming

Al pari delle altre partite della Coppa del Re, anche Talavera-Real Madrid si può vedere in diretta tv su Dazn.

Nella serata di mercoledì 17 dicembre, la sfida del Real Madrid è disponibile in live streaming o in diretta tv tramite il sito e l'app di Dazn, ma non in chiaro e gratis per tutti.

Talavera-Real Madrid: ora di inizio

La sfida tra Talavera e Real Madrid si gioca mercoledì 17 dicembre alle ore 21:00. Ad ospitare la gara dei sedicesimi di Coppa del Re è la città di Talavera de la Reina e in particolare lo stadio El Prado, che può contenere poco più di 4.000 spettatori.

Notizie sulle squadre e formazioni

La partita tra Talavera e Real Madrid non si è mai giocata in Coppa del Re, nè in campionato: prima volta per un match che i tifosi di Talavera de la Reina hanno atteso per decenni.

Il Real Madrid ha conquistato l'ultimo match di campionato e si è portato a -4 dal Barcellona, capolista della Liga.

Per il Talavera, invece, la terza serie non sta andando affatto bene: il club è penultimo nel gruppo A, a +1 sul fanalino di coda Cacereno.