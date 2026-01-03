Dove vedere Siracusa-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Inizia dallo stadio Nicola De Simone il 2026 della Salernitana, ospite del Siracusa nella prima giornata del girone di ritorno di Serie C Sky Wi-Fi.

Granata a caccia del primo posto: la squadra di Giuseppe Raffaele è, al momento, terza a -3 dalla coppia Benevento-Catania che guarda tutti dall’alto.

Un ottimo dicembre, invece, ha permesso al Siracusa di lasciare l’ultimo posto e arrampicarsi alle soglie della zona playout del girone C.

Ora gli aretusei e la Salernitana si ritrovano.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Siracusa-Salernitana in diretta? Canale TV e diretta streaming

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà

Sarà possibile seguire Siracusa-Salernitana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN

Siracusa-Salernitana: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Siracusa e Salernitana, valida per la giornata numero 20 del campionato di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 4 gennaio 2026, allo stadio De Simone, con fischio d’inizio ore 14:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Siracusa

PROBABILE FORMAZIONE

SIRACUSA (4-2-3-1): Farroni; Puzone, Pacciardi, Sapola, Cancellieri; Limonelli, Candiano; Valente, Gudelevicius, Parigini; Contni. Allenatore: Turati

Notizie sulla Salernitana

PROBABILE FORMAZIONE

SALERNITANA (4-2-3-1): Donnarumma; Longobardi, Matino, Golemic, Villa; Tascone, Capomaggio; Ferraris, Knezovic, Achik; Ferrari. Allenatore: Raffaele

Forma

Due vittorie di fila hanno concesso alla Salernitana di chiudere al meglio il 2025, riavvicinandosi alla vetta del campionato. Anche il Siracusa ha chiuso molto bene prima della sosta, con un netto 3-0 al Trapani che ha dato un bello slancio alla corsa salvezza.

Partite tra le due squadre

SIR Ultima partita SAL 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Salernitana 1 - 0 Siracusa Calcio 0 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Sono 29 i precedenti fra Siracusa e Salernitana, con 10 vittorie granata, 6 del Siracusa e 13 pari. All’andata, nell’unico precedente degli ultimi 48 anni, fu 1-0 per la formazione di Giuseppe Raffaele.

Classifica

La Salernitana è terza in classifica a quota 38 punti, con un ritardo di 3 lunghezze da Catania e Benevento e due di vantaggio sul Cosenza quarto. Il Siracusa, invece, è sedicesimo a quota 18, gli stessi punti di Cavese e Foggia.