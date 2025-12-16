Dove vedere Sassuolo-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il campionato di Serie A ancora una volta protagonista con una sedicesima giornata che si annuncia come sempre ricca di goal, emozioni, colpi di scena e spettacolo. Tra le gare in programma in questo turno di campionato c'è anche quella tra Sassuolo e Torino, due formazioni alla ricerca di continuità.Il Sassuolo allenato da Fabio Grosso è una delle sorprese di questa prima parte di stagione, il Torino invece ha vissuto più di un momento delicato e adesso è chiamato a risalire la classifica.

Su GOAL tutte le info di Sassuolo-Torino, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Come guardare Sassuolo-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita di Serie A tra Sassuolo e Torino sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251).

Saranno diverse le possibilità di seguire in streaming l'incontro: gli abbonati DAZN potranno farlo collegandosi al sito ufficiale della piattaforma e selezionando la finestra dell’evento, oppure utilizzando l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android. Gli abbonati Sky potranno invece seguire la gara in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto 'Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN

Sassuolo-Torino: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Sassuolo-Torino, gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, è in programma domenica 21 dicembre al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Sassuolo - Torino Probabile formazione Panchina Allenatore F. Grosso Probabile formazione Panchina Allenatore M. Baroni

Notizie sul Sassuolo

Grosso dovrà fare ancora una volta i conti con l'assenza di Berardi, da valutare le condizioni di Romagna, Paz e Boloca: tutti e tre sono a rischio forfait per la sfida contro i granata. A centrocampo non ci sarà lo squalificato Thorstvedt.

Notizie sul Torino

Tutti a disposizione per Marco Baroni, eccezion fatta per l'infortunato di lungo corso Schuurs. Il dubbio principale di formazione riguarda l'attacco, con Zapata e Simeone che si contendono una maglia da titolare al fianco di Adams.

Forma

Il Sassuolo arriva al match dopo il pareggio per 2-2 contro il Milan a San Siro, un risultato che ha dato ancora maggiore morale alla formazione neroverde. Per la squadra allenata da Grosso si tratta del secondo risultato utile consecutivo dopo la vittoria ottenuta contro la Fiorentina.

Vittoria nell'ultima giornata invece per il Torino, che ha battuto 1-0 la Cremonese. Grazie a questo successo, i granata hanno messo fine all'emorragia di sconfitte consecutive (3) in campionato.

Partite tra le due squadre

Sono 30 gli incontri totali tra Sassuolo e Torino, il bilancio è favorevole ai granata con 13 successi, undici invece i pareggi, mentre sono solo sei le vittorie dei neroverdi. L’ultimo incontro ufficiale tra le due squadre, disputato il 10 febbraio 2024, è terminato 1-1 in Serie A.

Classifica

Nel campionato di Serie A attualmente il Sassuolo occupa la nona posizione con 21 punti, il Torino invece è tredicesimo in classifica con 17 punti conquistati fino a questo momento.