Dove vedere Salisburgo-Real Madrid in diretta tv e in streaming?

Qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club in palio tra il Salisburgo e il Real Madrid: le informazioni su diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Si chiude la fase a gironi del Mondiale per Club con le due sfide del Gruppo H. A spiccare è il match tra Salisburgo e Real Madrid, che mette in palio il pass per gli ottavi di finale.

Le due squadre sono appaiate a quota 4 punti in classifica dopo due turni e devono difendersi dall'assalto dell'Al Hilal di Simone Inzaghi, che sfida il Pachuca già eliminato.

Dove vedere Salisburgo-Real Madrid in diretta: canale tv e streaming

Il Mondiale per Club è visibile integralmente e gratuitamente su DAZN: basta scaricare l'app su una smart tv, su console di gioco oppure su dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. L'applicazione di DAZN è disponibile anche per device portatili. Servizio fruibile pure da browser: in questo caso è necessario accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio account.

Chi racconterà Salisburgo-Real Madrid:

Telecronista e seconda voce DAZN: Gabriele Giustiniani

Salisburgo-Real Madrid: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Gruppo H Lincoln Financial Field

Chi trasmette Salisburgo-Real Madrid in diretta TV e in streaming?

Salisburgo-Real Madrid: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Salisburgo e Real Madrid

Il Salisburgo arriva all’ultima sfida del girone in buona forma, forte della vittoria contro il Pachuca e del pareggio con l’Al Hilal. Il cammino verso il turno successivo è ben avviato, ma resta da affrontare l’ostacolo più duro: il Real Madrid.

Le Merengues, in rodaggio dopo il cambio d'allenatore e diverse novità nella rosa, non hanno brillato finora. Hanno pareggiato 1-1 con l’Al Hilal, sprecando un rigore nel finale, e vinto con fatica 3-1 contro il Pachuca, nonostante l'inferiorità numerica per quasi tutta la gara.

Ultimi risultati

Precedenti

SAL Ultime 2 partite RMA 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Real Madrid 5 - 1 Salisburgo

Salisburgo 0 - 1 Real Madrid 1 Goal segnati 6 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Classifica