Dove vedere Salernitana-Empoli, DAZN, Sky o NOW? Canale TV, diretta streaming e formazioni Antonio Torrisi Serie A Stadio Arechi GUARDA SALERNITANA-EMPOLI SU Getty Serie ASalernitana vs EmpoliSalernitanaEmpoli Sfida salvezza tra Salernitana ed Empoli: dove guardare la partita in TV e streaming e le formazioni ufficiali. SALERNITANA-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING La possibile salvezza di Salernitana ed Empoli passa da Salerno: in programma, nell'anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A, un match fondamentale per entrambe. La Salernitana di Filippo Inzaghi è ultima a 13 punti e cerca disperatamente una vittoria che manca dal 30 dicembre, ovvero dal successo esterno contro il Verona. L'Empoli di Davide Nicola sembra essersi rialzato: una vittoria e due pareggi nelle ultime tre gare e quota 18 punti agguantata. In questa pagina dove seguire Salernitana-Empoli in diretta TV e streaming e le formazioni ufficiali della partita. ORARIO SALERNITANA-EMPOLI Salernitana-Empoli è in programma venerdì 9 febbraio 2024 allo stadio "Arechi" di Salerno: fischio d'inizio alle ore 20:45. DOVE GUARDARE SALERNITANA-EMPOLI IN TV E STREAMING DAZN Guardala qui DOVE GUARDARE SALERNITANA-EMPOLI IN TV Sarà possibile guardare Salernitana-Empoli in TV su DAZN, scaricando l'app su Smart TV, su console di videogioco o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. DOVE GUARDARE SALERNITANA-EMPOLI IN DIRETTA STREAMING In diretta streaming, Salernitana-Empoli verrà trasmessa su DAZN, sull'app della piattaforma o sul sito ufficiale di DAZN. FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-EMPOLI FORMAZIONE UFFICIALE SALERNITANA SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pellegrino; Zanoli, Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri.

