I giallorossi chiamati a recuperare lo svantaggio dell'andata per le semifinali: dove vedere il match in TV e Streaming e le formazioni.

Una settimana dopo, la storia può cambiare: l'Olimpico accende i riflettori per la sfida tra Roma e Feyenoord, ritorno dei quarti di finale di Europa League.

All'andata tanto rammarico per il risultato finale, che ha visto i giallorossi perdere 1-0 per la rete di Wieffer al 53', dopo l'occasione fallita da Lorenzo Pellegrini dal dischetto al 40'. Il tutto con gli infortuni di Dybala e Abraham.

A Roma sarà una storia diversa, almeno dal punto di vista ambientale: non ci saranno i tifosi del Feyenoord, ma l'Olimpico andrà sold out per un'altra grande notte giallorossa.

In campionato, intanto, vittoria degli uomini di José Mourinho contro l'Udinese per 3-0 . In Eredivisie, il Feyenoord ha battuto 0-3 il Cambuur con le reti di Gimenes, Szymanski e l'autogoal di Mac-Intosch.

In questa pagina troverete tutte le informazioni su Roma-Feyenoord: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

QUANDO SI GIOCA ROMA-FEYENOORD

Il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Feyenoord verrà disputato allo Stadio Olimpico di Roma giovedì 20 aprile alle ore 21.

DOVE VEDERE ROMA-FEYENOORD IN TV E STREAMING

Sarà possibile seguire in diretta TV in chiaro Roma-Feyenoord su TV8: in alternativa, la gara verrà trasmessa da DAZN e da Sky, sui canali Sky Sport Football (203) e Sky Sport (253).

Roma-Feyenoord potrà essere seguita in diretta streaming sul sito ufficiale di TV8, oppure su DAZN, scaricando l'app su dispositivo mobile e accedendo al sito della piattaforma, o su SkyGO, l'app ufficiale di Sky riservata agli abbonati. Un'alternativa è rappresentata da NOW TV.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

I telecronisti di Roma-Feyenoord su DAZN saranno Stefano Borghi e Simone Tiribocchi, mentre la coppia di Sky/TV8 sarà Federico Zancan-Aldo Serena.

IN DIRETTA SU GOAL

Per seguire Roma-Feyenoord avrete a disposizione un'ulteriore alternativa, ovvero la diretta scritta di GOAL: dalle formazioni ufficiali al triplice fischio finale, vi consentiremo di rimanere sempre aggiornati sulle azioni salienti della sfida tra le due formazioni che si giocano l'accesso alle semifinali di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-FEYENOORD

Sensazioni positive di Mourinho per avere Dybala, ma l'argentino è in dubbio: pronto comunque El Shaarawy. Per il resto Pellegrini ed Abraham confermati, con Matic e Cristante in mezzo. Mancini, Smalling ed Ibanez a comporra la retroguardia davanti a Rui Patricio.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Orkun, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All. Slot.