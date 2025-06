Dove vedere River Plate-Urawa Red Diamonds in diretta tv e streaming?

River Plate e Urawa Red Diamonds debuttano nel gruppo E del Mondiale per Club, quello dell'Inter: come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Il River Plate affronta gli Urawa Reds Diamonds in una sfida avvincente della FIFA Club World Cup 2024/25. Il club argentino se la vedrà con la formazione giapponese al CenturyLink Field il 17 giugno 2025.

Inseriti nel gruppo E con l'Inter guidata da Cristian Chivu, River Plate e Urawa Red Diamonds cercano punti cruciali per partire con il piede giusto nel torneo e puntare alla qualificazione alla fase successiva.

Dove vedere River Plate-Urawa Red Diamonds in diretta: canale tv e streaming

La gara del Mondiale per Club tra River Plate e Urawa Red Diamonds sarà trasmessa gratuitamente ed in esclusiva da DAZN, come tutte le altre gare della manifestazione: per vederla in diretta tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Chi presenterà e racconterà River Plate e Urawa Red Diamonds:

Telecronista e seconda voce: Alberto Santi

River Plate-Urawa Red Diamonds: data e orario del fischio d'inizio

Chi trasmette River Plate-Urawa Red Diamonds in diretta TV e in streaming?

Come stanno River Plate e Urawa Red Diamonds

Il River Plate ha conquistato la qualificazione al Mondiale per Club FIFA 2025 tramite il ranking continentale, grazie ai risultati ottenuti nelle recenti edizioni della Copa Libertadores. Il successo contro il Libertad nella fase a gironi del 2024 ha confermato l’accesso agli ottavi e garantito la presenza tra le 32 squadre del torneo negli Stati Uniti.

Gli Urawa Red Diamonds hanno staccato il pass per il Mondiale battendo l’Al-Hilal nella finale della AFC Champions League 2022. In base al regolamento FIFA, il trionfo continentale ha assicurato loro un posto nella competizione, come accaduto anche per le vincitrici delle edizioni 2021 e 2023/2024.

