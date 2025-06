Dove vedere Real Madrid-Pachuca in diretta tv e in streaming

Real Madrid e Pachuca si affrontano nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club: ecco dove vedere il match in tv e streaming.

Seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club: nel Gruppo H spazio alla sfida tra il Real Madrid e il Pachuca.

I Blancos hanno debuttato pareggiando 1-1 contro l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, mentre il Pachuca - nella tempesta di Cincinnati - sono caduti contro il Salisburgo venendo sconfitti 2-1.

Dove vedere Real Madrid-Pachuca in diretta: canale tv e streaming

DAZN trasmette tutte le partite del Mondiale per Club in diretta e gratuitamente: per assistervi basta scaricare l'app su smart tv, oppure su console di gioco o dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. App fruibile anche su device portatili (tablet e smartphone). Servizio disponibile anche sul sito dell'emittente: in questo caso è necessario inserire le credenziali dell'account per avviare la visione dell'evento.

Chi racconterà Real Madrid-Pachuca:

Telecronista e seconda voce DAZN: da annunciare

Real Madrid-Pachuca: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Gruppo H Bank of America Stadium

Chi trasmette Real Madrid-Pachuca in diretta TV e in streaming?

Real Madrid-Pachuca: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Real Madrid-Pachuca

Inutile dire come il Real, nel prossimo impegno contro il Pachuca, dovrà riscattarsi e dimostrare che l'impatto di Xabi Alonso in panchina debba fornire risposte ben diverse al rinnovato progetto dei Blancos. I messicani, dal canto loro, non andranno però sottovalutati poiché un nuovo passo falso rischierebbe di fargli dire preventivamente addio al torneo.

