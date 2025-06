Dove vedere PSG-Inter Miami in diretta TV e streaming?

Il PSG ritrova Lionel Messi nella sfida contro l'Inter Miami agli ottavi del Mondiale per Club: tutte le info su diretta tv e streaming del match.

Sfida affascinante quella in programma per gli ottavi di finale del Mondiale per Club tra PSG e Inter Miami.

La formazione francese, che ha chiuso al primo posto il Gruppo B solo per la differenza reti, ritrova Lionel Messi secondo nel Gruppo A con la formazione statunitense.

Dove vedere PSG-Inter Miami in diretta: canale tv e streaming

PSG-Inter Miami sarà visibile in maniera gratuita solo su DAZN: per assistere alla sfida in diretta tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure su console di gioco (Xbox e PlayStation) o dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

Mediaset non ha ancora comunicato le partite che trasmetterà per gli ottavi di finale del Mondiale per Club.

Come stanno PSG e Inter Miami

Il PSG vuole concludere la sua trionfale stagione conquistando anche il Mondiale per Club ma nella fase a gironi ha già perso una volta, contro il Botafogo alla seconda giornata.

L'Inter Miami, al contrario, è ancora imbattuto avendo pareggiato con Al Ahly e Palmeiras, in mezzo l'importantissima vittoria contro il Porto.

