Dove vedere PSG-Inter in diretta tv e streaming

La lunga attesa sta per finire, PSG e Inter sono pronte a contendersi la Champions League nella finale dell'edizione 2025. La gara si gioca all'Allianz Arena di Monaco di Baviera e mette il palio il trofeo più ambito a livello europeo. Per i nerazzurri si tratta della seconda finale negli ultimi tre anni, mentre i francesi non hanno mai vinto la Coppa dei Campioni e inseguono una storica prima volta.

La finalissima di Champions League tra PSG e Inter sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Il match si potrà seguire anche in chiaro su TV8.

La sfida decisiva di Monaco di Baviera si potrà seguire in streaming su Sky Go, con i clienti Sky che potranno accedere al servizio scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale. C'è inoltre anche l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: sarà necessario abbonarsi al Pass Sport. L'alternativa è lo streaming gratuito disponibile sul portale di TV8.

Chi racconterà PSG-Inter:

Telecronista e seconda voce: Fabio Caressa e Beppe Bergomi

PSG-Inter: data e orario del fischio d'inizio

Champions League - Fase finali Allianz Arena

Chi trasmette PSG-Inter in diretta TV e in streaming?

PSG-Inter: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 7 P. Zielinski

45 V. Carboni

Come stanno PSG e Inter

Il PSG, dopo aver dominato la Ligue 1 conquistando con ampio anticipo il titolo, ha vinto anche la Coppa di Francia travolgendo il Reims in finale con un netto 3-0 già nel primo tempo e adesso sogna il Triplete.

L'Inter invece cerca il riscatto dopo aver visto sfumare lo Scudetto all'ultima giornata ed essere stata eliminata in semifinale dal Milan in Coppa Italia. L'obiettivo è riportare a casa la coppa, conquistata per l'ultima volta nel 2010.

Ultimi risultati

Precedenti

