Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FIFA Intercontinental Cup
team-logoParis Saint-Germain
Ahmed bin Ali Stadium
team-logoDa definire
Guarda LIVE su DAZNGuarda in streaming su NordVPN
Francesco Schirru

Dove vedere PSG-Flamengo mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioni della Coppa Intercontinentale

Il PSG vincitore della Champions e il Flamengo che ha recentemente conquistato la Libertadores si confrontano in finale per provare a vincere la Coppa Intercontinentale: match in live streaming e diretta tv gratis e in chiaro per tutti.

Pubblicità

La seconda edizione della nuova Coppa Intercontinentale, che riprende il vecchio nome del torneo con un format da Mondiale per club pre-allargamento, vedrà PSG e Flamengo battersi per conquistare la finalissima. 

Come da format, il PSG si è qualificato direttamente alla finale dopo aver vinto la scorsa edizione della Champions League, mentre il Flamengo ha superato il Cruz Azul prima e i Pyramids poi per arrivare all'ultimo atto della competizione. 

Sconfitto nella finale del Mondiale per Club contro il Chelsea, il PSG proverà ad ottenere l'ennesimo trofeo del 2025 e completare un anno praticamente perfetto. Il Flamengo ha vinto la Coppa Intercontinentale nel 1981 e spera di riportare in Brasile un trofeo extra-sudamericano

atteso da decenni.

Nel corso del torneo sono state eliminate, oltre alle già citate Cruz Azul e Pyramids, anche Auckland City e Al Ahli, vincitrici della propria 'Champions' continentale.

FIFA Intercontinental Cup
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
team-logo
Da definire
Da definire

Come guardare Psg-Flamengo in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

La finale della Coppa Intercontinentale 2025 si può guardare in diretta tv e streaming su Dazn, anche senza abbonamento. Basta infatti registrarsi al sito o all'app, se non è già stato fatto in precedenza, per seguire PSG-Flamengo gratis e in chiaro per tutti.

Dazn è accessibile tramite smart tv, console per videogiochi, Firestick, Chromecast e qualunque dispositivo mobile (cellulare, computer, tablet).

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come PSG-Flamengo con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Psg-Flamengo: ora di inizio

crest
FIFA Intercontinental Cup - FIFA Intercontinental Cup
Ahmed bin Ali Stadium

La finale della Coppa Intercontinentale si gioca mercoledì 17 dicembre alle ore 18:00. Il teatro della sfida tra PSG e Flamengo è il Qatar e in particolare lo Stadio Ahmed bin Ali di Al Rayyan.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Paris Saint-Germain - undefined

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • Luis Enrique

Probabile formazione

Panchina

Notizie sul PSG

Dopo aver battuto il Metz con le seconde linee, il PSG dovrebbe riproporre la sua formazione titolare, Doué potrebbe partire dalla panchina.

PSG (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Pacho, Marquinhos, Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola. Allenatore: Luis Enrique

Notizie sul Flamengo

In vista della finale, il Flamengo dovrebbe riproporre Bruno Henrique come prima punta titolare, così come Lino sulla fascia sinistra.

Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, de Arrascaeta, Samuel Lino; Bruno Henrique

Forma

PSG
-Forma

Goal segnato (subito)
13/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Forma

Goal segnato (subito)
9/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

Classifica

Pubblicità

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0