Dove vedere PSG-Flamengo mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioni della Coppa Intercontinentale

La seconda edizione della nuova Coppa Intercontinentale, che riprende il vecchio nome del torneo con un format da Mondiale per club pre-allargamento, vedrà PSG e Flamengo battersi per conquistare la finalissima.

Come da format, il PSG si è qualificato direttamente alla finale dopo aver vinto la scorsa edizione della Champions League, mentre il Flamengo ha superato il Cruz Azul prima e i Pyramids poi per arrivare all'ultimo atto della competizione.

Sconfitto nella finale del Mondiale per Club contro il Chelsea, il PSG proverà ad ottenere l'ennesimo trofeo del 2025 e completare un anno praticamente perfetto. Il Flamengo ha vinto la Coppa Intercontinentale nel 1981 e spera di riportare in Brasile un trofeo extra-sudamericano

atteso da decenni.

Nel corso del torneo sono state eliminate, oltre alle già citate Cruz Azul e Pyramids, anche Auckland City e Al Ahli, vincitrici della propria 'Champions' continentale.

Come guardare Psg-Flamengo in diretta? Canale TV e diretta streaming

La finale della Coppa Intercontinentale 2025 si può guardare in diretta tv e streaming su Dazn, anche senza abbonamento. Basta infatti registrarsi al sito o all'app, se non è già stato fatto in precedenza, per seguire PSG-Flamengo gratis e in chiaro per tutti.

Dazn è accessibile tramite smart tv, console per videogiochi, Firestick, Chromecast e qualunque dispositivo mobile (cellulare, computer, tablet).

Come guardare ovunque con una VPN

Psg-Flamengo: ora di inizio

FIFA Intercontinental Cup - FIFA Intercontinental Cup Ahmed bin Ali Stadium

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come PSG-Flamengo con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La finale della Coppa Intercontinentale si gioca mercoledì 17 dicembre alle ore 18:00. Il teatro della sfida tra PSG e Flamengo è il Qatar e in particolare lo Stadio Ahmed bin Ali di Al Rayyan.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Paris Saint-Germain - undefined Probabile formazione Panchina Allenatore Luis Enrique Probabile formazione Panchina

Notizie sul PSG

Dopo aver battuto il Metz con le seconde linee, il PSG dovrebbe riproporre la sua formazione titolare, Doué potrebbe partire dalla panchina.

PSG (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Pacho, Marquinhos, Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola. Allenatore: Luis Enrique

Notizie sul Flamengo

In vista della finale, il Flamengo dovrebbe riproporre Bruno Henrique come prima punta titolare, così come Lino sulla fascia sinistra.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica

Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, de Arrascaeta, Samuel Lino; Bruno Henrique