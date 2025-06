Dove vedere PSG-Botafogo in diretta TV e streaming?

PSG e Botafogo si affrontano nella seconda giornata del Mondiale per Club: tutte le info su diretta tv e streaming dell'incontro.

Seconda giornata del Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti: il Gruppo B offre la sfida tra PSG e Botafogo, entrambe vittoriose al debutto.

Nel raggruppamento sono presenti l'Atletico Madrid, favorito per il passaggio del turno insieme ai francesi, ed i padroni di casa del Seattle Sounders che sono invece chiamati a una vera e propria impresa.

Dove vedere PSG-Botafogo in diretta: canale tv e streaming

PSG-Botafogo sarà visibile in maniera gratuita solo su DAZN: per assistere alla sfida in diretta tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure su console di gioco (Xbox e PlayStation) o dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

Mediaset non trasmetterà la partita PSG-Botafogo.

Chi presenterà e racconterà PSG-Botafogo:

Telecronista DAZN: Luca Farina

PSG-Botafoto: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Gruppo B Rose Bowl

Chi trasmette PSG-Botafogo in diretta TV e in streaming?

PSG-Botafogo: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno PSG e Botafogo

Il PSG, dopo aver concluso una stagione trionfale col 5-0 inflitto all'Inter nella finale di Champions League, è partito fortissimo anche al Mondiale per Club battendo 4-0 l'Atletico Madrid al debutto.

Il Botafogo nella prima giornata della competizione ha invece battuto di misura il Seattle Sounders per 2-1, da registrare anche l'esordio con i brasiliani dell'ex interista Joaquin Correa.

