Dove vedere PSG-Bayern Monaco in diretta tv e streaming?

PSG e Bayern Monaco si sfidano ai quarti di finale del Mondiale per Club: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming.

PSG e Bayern Monaco si sfidano ai quarti di finale del Mondiale per Club. I campioni d'Europa in carica, dopo aver superato la fase a gironi hanno schiantato l'Inter Miami di Messi con un secco 4-0. Il Bayern, invece, ha chiuso il proprio raggruppamento al secondo posto alle spalle del Benfica: i bavaresi, agli ottavi, hanno superato 4-2 il Flamengo staccando così il pass per i quarti del torneo.

Dove vedere PSG-Bayern Monaco in diretta: canale tv e streaming

La gara del Mondiale per Club tra PSG e Bayern Monaco sarà trasmessa gratuitamente ed in esclusiva da DAZN, come tutte le altre gare della manifestazione: per vederla in diretta tv e streaming servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Chi presenterà e racconterà PSG-Bayern:

PSG-Bayern Monaco: data e orario del fischio d'inizio

Chi trasmette PSG-Bayern Monaco in diretta TV e in streaming?

PSG-Bayern Monaco: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno PSG e Bayern Monaco

Il PSG ha chiuso la fase a gironi a quota 6 punti, ovvero gli stessi di Botafogo e Atletico Madrid, ma grazie alla classifica avulsa, i campioni d'Europa in carica hanno staccato il pass per gli ottavi da primi del girone. Agli ottavi, poi, la squadra di Luis Enrique ha letteralmente dominato la sfida contro l'Inter Miami di Messi imponendosi con un perentorio 4-0.

Il Bayern, invece, ha chiuso il suo girone al secondo posto alle spalle del Benfica con 6 punti conquistati sui 9 a disposizione. I bavaresi, agli ottavi, hanno affrontato il Flamengo superando la formazione brasiliana con il risultato finale di 4-2.

