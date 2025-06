Dove vedere PSG-Atletico Madrid in diretta TV e streaming?

PSG e Atletico Madrid a confronto nella prima giornata del Mondiale per Club: tutte le info su diretta tv e streaming dell'incontro.

Al via il Mondiale per Club di scena negli Stati Uniti: il Gruppo B offre già il big match tra PSG e Atletico Madrid che, con ogni probabilità, decreterà la squadra qualificata agli ottavi di finale come prima forza.

Nel raggruppamento sono presenti anche i brasiliani del Botafogo e i padroni di casa del Seattle Sounders, entrambi chiamati a compiere una vera e propria impresa per entrare nel lotto delle sedici migliori squadre della competizione.

Dove vedere PSG-Atletico Madrid in diretta: canale tv e streaming

PSG-Atletico Madrid sarà visibile in maniera gratuita su DAZN: per assistere alla sfida in diretta tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure su console di gioco (Xbox e PlayStation) o dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

Anche Mediaset consente la visione del Mondiale per Club 2025 in chiaro e gratis, sia in tv che in streaming tramite le app di Mediaset Infinity e Sport Mediaset: il match tra PSG e Atletico Madrid, nello specifico, sarà visibile su Italia 1.

Chi presenterà e racconterà PSG-Atletico Madrid:

Telecronista DAZN: Pierluigi Pardo

Telecronista Mediaset: da annunciare

PSG-Atletico Madrid: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Mondiale per Club Rose Bowl

Chi trasmette PSG-Atletico Madrid in diretta TV e in streaming?

PSG-Atletico Madrid: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno PSG e Atletico Madrid

Stagione trionfale per il PSG, fresco di conquista di uno storico Triplete: il secondo in panchina per Luis Enrique, dopo quello della stagione 2014/15 alla guida del Barcellona.

I parigini hanno dilagato sull'Inter in finale di Champions League, dopo aver vinto anche Ligue 1 (con distacco abissale sul Marsiglia secondo) e Coppa di Francia.

L'Atletico Madrid ha chiuso la Liga al terzo posto, mentre in Europa è arrivata una cocente eliminazione agli ottavi di finale per mano dei rivali cittadini del Real, vittoriosi ai calci di rigore. In Coppa del Re, invece, i 'Colchoneros' si sono arresi al Barcellona in semifinale.

Ultimi risultati

Precedenti

PSG Ultime 2 partite ATM 0 Vittorie 1 1 Paris Saint-Germain 1 - 2 Atletico Madrid

Atletico Madrid 1 - 1 Paris Saint-Germain 2 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 2/2

Classifica