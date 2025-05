Dove vedere PSG-Arsenal in diretta tv e streaming?

Tutte le info su PSG-Arsenal: dove e come vedere la semifinale di ritorno di Champions League in tv e streaming, in programma al Parco dei Principi.

La sfida tra PSG e Arsenal deciderà quale tra le due squadre raggiungerà la finale della Champions League.

La gara d'andata, vinta dal PSG per 1-0, ha segnato la prima vittoria parigina contro l'Arsenal in sei confronti, con tre pareggi e due successi per i londinesi.

Le squadre sono alla ricerca della loro seconda finale di Champions League: il PSG nel 2019/20 e l'Arsenal nel 2005/06. Il PSG non raggiunge la finale dal 2020, quando perse contro il Bayern Monaco, mentre per l'Arsenal l'ultima finale risale al 2006, quando fu sconfitto dal Barcellona.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info su PSG-Arsenal, comprese quelle relative a dove e come vedere la partita di Champions in diretta tv e streaming.

Dove vedere PSG-Arsenal in diretta: canale tv e streaming

PSG-Arsenal sarà trasmessa in diretta in chiaro su NOVE (canale numero 9 del digitale terrestre e 149 di Sky) e in tv e streaming su Amazon Prime Video consultando le seguenti indicazioni:

Smart TVs e lettore Blu-Ray

1. Se l'applicazione Amazon Prime Video non è preinstallata sul tuo smart TV o sul tuo lettore Blu-Ray scarica l'app nella sezione App del tuo dispositivo.

2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime.

3. Scegli la partita.

Lettore multimediale

1. Apri l'app Amazon Prime Video. Se l'app non è già installata, puoi scaricarla dall'App store del tuo lettore multimediale in streaming.

2. Registra il tuo lettore multimediale in uno dei seguenti modi:

seleziona "Accedi e inizia a guardare" per inserire i dati del tuo account direttamente dal dispositivo

oppure

scegli "Registrati sul sito web Amazon" per ottenere un codice di 5-6 caratteri.

Accedi al tuo account Amazon e inserisci il codice.

Console di gioco

1. Se l'applicazione Amazon Prime Video non è preinstallata sulla tua console di gioco, scarica l'app nella sezione App del tuo dispositivo.

2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime.

3. Scegli la partita.

Fire Tablet

1. Apri Video dalla schermata Home.

2. Scegli la partita.

iPhone e iPad

1. Cerca Amazon Prime Video sull’App Store e scarica l’app.

2. Lancia l’app e accedi con il tuo account Amazon Prime.

3. Guarda i video direttamente dall’app.

Smartphone e tablet Android

1. Vai sull’app store Google Play del tuo dispositivo e scarica l’app Amazon Prime Video.

2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime.

3. Guarda i video direttamente dall’app.

Google Chromecast

1. Dall'app Prime Video, seleziona l'icona Trasmetti.

2. Seleziona il dispositivo Chromecast che desideri utilizzare. Nota: il dispositivo iOS o Android deve essere connesso alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Chromecast.

3. Seleziona il titolo che desideri guardare. Il titolo selezionato viene visualizzato sul televisore a cui è connesso il dispositivo Chromecast.

PC Windows o tablet

1. Sul tuo dispositivo, vai su Microsoft Store e scarica l’app Amazon Prime Video.

2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime o Prime Video.

3. Scegli la partita e inizia la visione nell’app.

Chi presenterà e racconterà PSG-Arsenal:

Conduce: Giulia Mizzoni

Commento tecnico: Clarence Seedorf, Gianfranco Zola e Claudio Marchisio

Bordocampo: Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato

Telecronista e seconda voce: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

PSG-Arsenal: data e orario del fischio d'inizio

Champions League - Fase finali Parc des Princes

Chi trasmette PSG-Arsenal in diretta TV e in streaming?

PSG-Arsenal: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno PSG e Arsenal

Il PSG, già campione di Francia, ha vinto due delle ultime quattro partite casalinghe di Champions League, ma ha subito due sconfitte al Parco dei Principi in questa edizione. L'Arsenal, invece, ha vinto le ultime quattro trasferte in Europa, ma non ha mai ottenuto cinque vittorie consecutive in trasferta in competizioni europee. I Gunners sono al secondo posto in Premier League, alle spalle del Liverpool campione d’Inghilterra.

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica