Dove vedere Pisa-Parma in diretta tv e streaming?

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La quattordicesima giornata di Serie A si chiude lunedì 8 dicembre con tre posticipi, tra questi c'è Pisa-Parma.

I toscani hanno perso solo una delle ultime cinque partite di campionato, venendo sconfitti nell'ultimo turno contro l'Inter dopo aver retto per più di un tempo.

La formazione ospite, invece, è reduce dalla pesante sconfitta casalinga subita contro l'Udinese ma ha vinto l'ultima trasferta sul campo del Verona.

Di seguito tutte le info su Pisa-Parma, comprese quelle riguardanti il canale tv della partita e dove poterla vedere in diretta streaming.

Come guardare Pisa-Parma in diretta? Canale TV e diretta streaming

Pisa-Parma sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Pisa-Parma in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita tra Pisa e Parma, in diretta streaming, sarà invece disponibile sia sul sito di DAZN che scaricando l'app su dispositivi mobili.

Come guardare ovunque con una VPN

Pisa-Parma: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Romeo Anconetani

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Pisa-Parma si gioca lunedì 8 dicembre 2025, con calcio d'inizio previsto alle ore 15.00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Pisa - Parma Calcio 1913 Probabile formazione Panchina Allenatore A. Gilardino Probabile formazione Panchina Allenatore C. Cuesta

Notizie sul Pisa

Gilardino recupera Semper, che ha superato l'attacco influenzale che lo aveva colpito e dovrebbe dunque riprendere il suo posto tra i pali. In attacco si va verso la conferma del tandem pesante formato da Nzola e Meister. Ancora tanti gli assenti nelle file toscane, tra questi anche Juan Cuadrado, che non sarà disponibile.

Notizie sul Parma

Dubbio in porta per Cuesta che però dovrebbe confermare Corvi, Guaita comunque è pronto. Non ci sarà lo squalificato Troilo in difesa: al suo posto occasione per Lovik dal 1'. In attacco Cutrone farà coppia con Pellegrino, ovvero uno dei giocatori più in forma della squadra ducale.

Forma

Come detto il Pisa ha perso nell'ultimo turno contro l'Inter ma aveva raccolto ben otto punti nelle precedenti sei partite, fermando sul pareggia sia il Milan a San Siro che la Lazio in casa.

Anche il Parma ha strappato un punto in casa contro il Milan, ma ha anche incassato un paio di pesanti sconfitte contro Bologna e Udinese. In mezzo la vittoria di Verona.

Partite tra le due squadre

I precedenti tra Pisa e Parma sono 32: solo otto le vittorie della formazione ducale, quattordici i pareggi e dieci i successi dei toscani. L'ultimo precedente in Serie A risale al 1991.

Classifica

Il Pisa occupa attualmente il diciottesimo posto con dieci punti raccolti nelle prime tredici giornate, il Parma è diciassettesimo con un punto in più insieme a Genoa e Cagliari.