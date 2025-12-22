Dove vedere Pisa-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Nella diciassettesima giornata di Serie A una delle partite in programma è il match tra Pisa e Juventus e che si sfidano allo Stadio 'Romeo Anconetani' di Pisa.

Come guardare Pisa-Juventus in diretta? Canale TV e diretta streaming

Come guardare ovunque con una VPN

Pisa-Juventus: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Romeo Anconetani

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Pisa - Juventus Probabile formazione Panchina Allenatore A. Gilardino Probabile formazione Panchina Allenatore L. Spalletti

Notizie Pisa

CI saranno diversi modi per vedere Pisa-Juventus: per vederla su DAZN sarà necessario scaricare l'app su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox. La partita sarà trasmessa però anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Pisa-Juventus sarà visibile anche in streaming su Sky Go o su NOW.Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Il Pisa dovrà fare nuovamente a meno di Nzola che con la Juve sconterà l'ultima giornata di squalifica. Ancora ai box per infortunio, invece, l'ex Cuadrado e Stengs. Per Gilardino possibile conferma dell'undici che ha pareggiato 2-2 contro il Cagliari: Sempre schermato dalla difesa a tre composta da Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti. A centrocampo Aebischer in regia con Piccinini e Hojholt mezzali. Sugli esterni dovrebbero agire Touré e Angori. In avanti il tandem dovrebbe essere formato da Tramoni e Meister.

Notizie Juventus

Diversi dubbi anche in casa bianconera, oltre al nuovo infortunio occorso a Rugani: sono da valutare, infatti, le condizioni di Cabal, Conceicao e McKennie. Spalletti dovrebbe comunque riproporre il 3-4-2-1 con Kalulu, Bremer e Kelly a protezione di Di Gregorio. In mediana piena conferma per Locatelli e Thuram con possibile spostamento di Cambiaso a destra (se non recupera McKennie) e inserimento di Kostic a sinistra. Sulla trequarti Yildiz è l'unica certezza, mentre al suo fianco ci sono Zhegrova, Koopmeiners, Adzic e Miretti a giocarsi una maglia. In attacco Openda parte favorito su David.

Forma

La Juve, grazie al successo contro la Roma, ha centrato la seconda vittoria di fila in campionato nonché la terza nelle ultime quattro.

Il Pisa, reduce dal 2-2 di Cagliari, è riuscito ad interrompere una preoccupante striscia di tre sconfitte consecutive.

Partite tra le due squadre

Classifica