Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoPisa
Stadio Romeo Anconetani
team-logoJuventus
Guarda LIVE su NOWGuarda in streaming su NordVPN
Michael Di Chiaro

Dove vedere Pisa-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Juventus fa visita al Pisa in occasione della giornata numero 17 del campionato di Serie A: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Pubblicità

Nella diciassettesima giornata di Serie A una delle partite in programma è il match tra Pisa e Juventus e che si sfidano allo Stadio 'Romeo Anconetani' di Pisa.

Come guardare Pisa-Juventus in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Juventus crest
Juventus
JUV
CI saranno diversi modi per vedere Pisa-Juventus: per vederla su DAZN sarà necessario scaricare l'app su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox. La partita sarà trasmessa però anche su Sky e in particolare sui canali  Sky Sport  Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Pisa-Juventus sarà visibile anche in streaming su Sky Go o su NOW. 

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Pisa-Juventus: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Romeo Anconetani

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Pisa - Juventus

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Gilardino

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • L. Spalletti

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie Pisa

Il Pisa dovrà fare nuovamente a meno di Nzola che con la Juve sconterà l'ultima giornata di squalifica. Ancora ai box per infortunio, invece, l'ex Cuadrado e Stengs. Per Gilardino possibile conferma dell'undici che ha pareggiato 2-2 contro il Cagliari: Sempre schermato dalla difesa a tre composta da Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti. A centrocampo Aebischer in regia con Piccinini e Hojholt mezzali. Sugli esterni dovrebbero agire Touré e Angori. In avanti il tandem dovrebbe essere formato da Tramoni e Meister.


Notizie Juventus

Diversi dubbi anche in casa bianconera, oltre al nuovo infortunio occorso a Rugani: sono da valutare, infatti, le condizioni di Cabal, Conceicao e McKennie. Spalletti dovrebbe comunque riproporre il 3-4-2-1 con Kalulu, Bremer e Kelly a protezione di Di Gregorio. In mediana piena conferma per Locatelli e Thuram con possibile spostamento di Cambiaso a destra (se non recupera McKennie) e inserimento di Kostic a sinistra. Sulla trequarti Yildiz è l'unica certezza, mentre al suo fianco ci sono Zhegrova, Koopmeiners, Adzic e Miretti a giocarsi una maglia. In attacco Openda parte favorito su David.

Forma

PIS
-Forma

Goal segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

JUV
-Forma

Goal segnato (subito)
8/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

La Juve, grazie al successo contro la Roma, ha centrato la seconda vittoria di fila in campionato nonché la terza nelle ultime quattro.

Il Pisa, reduce dal 2-2 di Cagliari, è riuscito ad interrompere una preoccupante striscia di tre sconfitte consecutive.

Partite tra le due squadre

Classifica

Pubblicità

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0